Можайские пруды своими силами расчищают ростовчане

Можайские пруды находятся не в городе Можайске , а в Первомайском районе города Ростова-на-Дону . А названы они так по имени рядом идущей улицы. Возле прудов — большая роща. Она раскинулась между проспектом Шолохова и Можайской улицей, а с двух других сторон ограничена улицами Малое Зелёное Кольцо и Российской. Роща у Можайских прудов — прекрасное место для пеших и велосипедных прогулок. Там есть три пруда, в которых плавают утки. Первые два пруда очень живописные, а берега третьего оккупировали жилые дома.

Но такие чудесное место нуждается в уходе, почти 20 лет заброшенности не пошли впрок окрестностям. В ручьях лежит старая мебель, колеса от автомашин, просто выброшенный строительный мусор. Никаких дорожек, лавочек или просто фонарей в окрестностях тоже не наблюдается. Ростовчане не так давно размещали петицию на портал «Активный ростовчанин», с просьбой благоустроить территорию и сделать из нее большой парк. Там могли бы отдыхать жители сразу трех микрорайонов. Но инициатива не набрала нужного количества голосов для рассмотрения.

Тогда активисты и экологи решили взять дело в свои руки. В субботу на «нулевом» и Первом (по течению) Можайских прудах состоялся запланированный субботник. Местные жители, да и их соседи из близлежащих микрорайонов (1й и 2й Авиагородок, 2й посёлок Орджоникидзе ) вышли на уборку. К делу подключились и городские экологические организации, и власти Первомайского района. Но даже при таком количестве рук за один раз очистить 2 заявленных пруда удалось только на четверть. Из воды и берегов пруда и соединяющей речушки достали около 30 мешков мусора, 42 покрышки и гору сухих веток и коряг. Участники говорят, что результаты видны невооруженным глазом, уже изменился цвет воды с болотного на прозрачный.

В планах организация дальнейших субботников, всех желающих, неравнодушных к экологии родного города приглашают принимать участие.