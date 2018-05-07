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В Вешняках контролируют законность реализации алкогольной продукции
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В Вешняках контролируют законность реализации алкогольной продукции 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
Глава управы района Вешняки Сергей Махов рассказал, что в районе был усилен контроль за тем, чтобы любая продажа алкогольной продукции осуществлялась только при наличии соответствующей лицензии.
Он уточнил, что 12 предприятий торговли, у которых не имеется лицензий на розничную реализацию алкоголя, находятся на еженедельном контроле. Кроме того, специалистами было проверено, что во всех предприятия торговли и общественного питания установлена система ЕГАИС, которая позволяет прослеживать перемещение любой бутылки алкоголя от производителя до конечного потребителя.
Также постоянно проводятся проверки торговых компаний, реализующих алкогольную и табачную продукцию, с целью недопущения попадания такого товара в руки детям и подросткам, не достигшим 18-летнего возраста.
Как стало известно, за прошлый год сотрудниками ОМВД России по району Вешняки было составлено два административных материала по части 3 ст. 14.16 КоАП РФ — «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
По словам главы управы, не менее внимательно в районе следят за соблюдением законодательства в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей. Сергей Махов рассказал, что расположенные в Вешняках три букмекерские конторы работают на основании лицензий. Вместе с тем, в 2017 году с площадей предприятий торговли были вывезены две единицы отдельно стоящего лотерейного оборудования. Их утилизация не производилась.
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