Гидрополисы: как в СССР хотели создать подводные города

Ежегодно согласно данных статистики наша цивилизация увеличивается на восемьдесят миллионов человек. Логично предположить, что недалек тот день, когда людям придется искать себе новое место жительства, так как на Земле станет слишком тесно. Над этим вопросом советские ученые задумались еще в середине прошлого века. Причем свой взор они обратили не в космос, а в глубины океана. В Советском Союзе даже возникло несколько проектов по созданию целых подводных домов, из которых можно было бы сформировать целые города.

Гидрополисы: жизнь в океане

По оценкам ученых глобальная нехватка продовольствия, а также критическое перенаселение планеты наступит на Земле уже к середине двадцать первого века. В качестве одного из способов выживания, ученые ведущих стран мира предложили создание подводных городов: гидрополисов. Причем, по мнению исследователей, жизнь в них будет более комфортной, чем на суше. Фактически это будут гигантские небоскребы, расположенные в водах океана. Данные города будут безопасны с точки зрения погоды, атмосферных явлений, землетрясений, а также перепадов давления и температур. Электроэнергию гидрополисы будут получать от приливных электростанций, а также генераторов электричества, работающих на перепадах температур. При этом можно отметить, что на сегодняшний день существуют все технологии для начала строительства подводных городов, а в Советском Союзе, начиная с 1960-х годов, проводились не только активные работы по разработке проектов данных городов, но даже натурные испытания подводных домов.

Советские «Ихтиандры»

В художественной литературе наиболее подробно создание подводных городов описал известный советский фантаст А. Р. Беляев. Не удивительно, что именно в Советском Союзе появились первые проекты создания подводных домов. Причем данные эксперименты проводились как государственными организациями, так и группами подводников энтузиастов. Одними из первых стали члены водолазного клуба «Ихтиандр», располагавшегося в Донецке . В рамках данного проекта любители подводного плавания предполагали провести несколько исследований от реакции здоровья человека на длительное пребывание под водой до создания и эксплуатации сооружений, предназначенных для жизни человека в глубинах моря. Поскольку большинство участников проекта являлись сотрудниками Института горной механики и технической кибернетики, научно-исследовательская организация оказала существенную материальную поддержку уникальному проекту. Институтом был выделен металл, из которого энтузиасты создали подводный дом в форме перевернутого стакана. Воздух в данное сооружение нагнетался при помощи списанного авиационного компрессора, а электроэнергию предполагали получать из бывшей в употреблении электростанции. Летом 1966 года проект подводного дома вывезли на мыс Таранхут в Крыму , начав подготовку к погружению. Желающих пожить в подводном доме площадью 6 кв. м. набралось более ста человек. Спускаться в подводный дом, оборудованный иллюминатором, светом, телефоном, санузлом и двумя кроватями предполагалось посменно, поскольку сооружение могло вместить лишь двух человек. Еду под воду должны были доставлять водолазы, передавая ее обитателям необычного сооружения через специальный шлюз. Наконец 22 августа 1966 года подводный дом опустили в море на глубину 11 метров. Его первым жителем стал Александр Хаес, к которому спустя сутки присоединился Дмитрий Галактионов. Первый частный эксперимент жизни под водой продолжался всего три дня, но принес его организаторам мировую известность. Спустя год эксперимент повторили. Был создан новый подводный дом в виде звезды с тремя лучами, площадью 28 кв.м. и обладающий уже четырьмя комнатами. Кроме людей в подводном здании разместили животных. Компанию людям составили крысы и кролики. Под водой обитатели необычного жилья успешно провели две недели. К сожалению, проект не получив государственной поддержки в 1969 году был закрыт.

Новое путешествие «Садко»

Кроме проектов подводных домов успешно реализованных энтузиастами, в Советском Союзе проводились аналогичные эксперименты и на государственном уровне. В 1966 году была спущена под воду первая подводная лаборатория с символичным названием «Садко». Проект был подготовлен Сухумским филиалом Акустического института. Подводный дом «Садко» имел форму сферы с диаметром 3 кв.м. Для устойчивости на морском дне, к шару прилагалась специальная подставка, а его экипаж составлял два человека. С внешним миром жителей подводного дома связывал телефон. В «Садко» производилась подача воздуха, существовала вентиляция и устройство для выравнивания давления. Первые провели на животных. Испытуемых опускали на рекордную глубину 35 метров. Тем не менее, живых людей погрузили только на 12 метров. Под водой ученые находились около 6 часов. За время эксперимента подводный дом посетило 8 экипажей по два человека в каждом. Итоговые отчеты исследователей были самыми благожелательными. Проект «Садко» на практике показал, что с физической, психологической и технологической стороны советская наука была готова начать создание подводных домов, а затем и городов. Спустя несколько лет была создана вторая подводная лаборатория «Садко-2». Она была более вместительной и имела два цилиндрических отсека. В бытовом отношении добавился санузел и кладовая. В рамках эксперимента двое ученых были опущены на глубину 25 метров, где проработали шесть дней. Эксперимент также прошел успешно. В рамках третьей части исследований в 1969 году ученые разработали третью установку — «Садко — 3». На этот раз исследователи погружались на морское дно в аппарате, имеющем три сферических отсека. Количество жильцов подводного дома увеличили до трех человек, которые провели в море 14 суток. Во время третьей части эксперимента кроме изучения возможности жизни человека в подводных сооружениях были проведены серьезные биоакустические исследования. Но, несмотря на то, что данная стадия экспериментов также завершилась удачно, на государственном уровне дальнейшие исследовательские работы по созданию подводных домов решили не продолжать. Установки для жизни людей подводой оказались слишком дороги, а практического применения не имели. Тем не менее, ученые СССР на практике доказали возможность создания подводных домов для жизни человека в водах морей и океанов.