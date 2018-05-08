Прокуратура требует в суде от застройщика очистить загрязненный берег реки Тура в Тюмени

ТЮМЕНЬ , 8 мая. / ТАСС /. Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура направила в Центральный районный суд Тюмени иск с требованием обязать «Запсибинтерстрой» перед строительством очистить берег реки Тура от загрязнения токсичными отходами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В начале мая следственные органы в Тюменской области возбудили уголовное дело из-за слива токсичных отходов на левый берег реки Тура в Тюмени. Нанесенный почве ущерб оценивается в 137 миллионов рублей. По информации прокуратуры, в почву сливались отходы компании «Мерк», директор которой был осужден за незаконное захоронение на территории нескольких регионов более 500 тонн опасных отходов.

"Природоохранная прокуратура направила в Центральный районный суд Тюмени иск, в котором потребовала обязать «Запсибинтерстрой» в двухмесячный срок с момента вступления в силу решения суда произвести очистку земельного участка, а в трехмесячный срок с момента вступления в силу решения суда провести исследование не менее 10 проб земли на предмет превышения содержания полихлорированных бифенилов", — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как уточнила ТАСС пресс-секретарь ведомства Елена Мельникова , пока у компании нет разрешения на строительство жилых домов на загрязненном земельном участке.

"У них ("Запсибинтерстрой" — прим. ТАСС) участок в земельной собственности, вид разрешенного использования для размещения многоэтажной жилой застройки. Но там даже не выдано разрешение на строительство, прокуратура предостерегла, им показали документы, что участок этот загрязнен, и, прежде чем строить что-то, нужно будет его очистить", — сказала Мельникова.

Дело «Мерка»

Директор «Мерк» и «Природоохранное предприятие „Мерк“ в 2010-2015 годах заключил договоры об утилизации отходов общей массой около 500 тонн, имеющих в своем составе полихлордифенилы (вещество 1 класса опасности). При этом предприниматель, как установил суд, выполнить свои обязательства не мог, и полученные загрязняющие вещества просто сливал на землю в различных местах на территории Омской, Новосибирской, Тюменской областей, Тюмени и других регионах России

Уголовное дело было возбуждено в декабре 2015 года. Позднее Омский областной суд утвердил обвинительный приговор Золотареву, который был приговорен к 2 годам исправительной колонии и компенсации ущерба, нанесенного земельному фонду, в размере более 89 миллионов рублей.

Следствие полагает, что к размещению опасных отходов в Тюмени, помимо Золотарева, причастны и другие лица. Расследование находится на контроле прокуратуры области, уточнили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Полихлордифенилы — группа органических соединений, которые применяются в качестве изолятора в электротехнике, в частности, в виде диэлектрических жидкостей в трансформаторах и конденсаторах. Даже однократное загрязнение этим веществом донных отложений в водоемах может привести к постоянному их накоплению в организмах рыб, моллюсков и ракообразных.

Опасность полихлордифенилов для здоровья человека заключается в том, что они являются мощными факторами подавления иммунитета. Их поступление в организм провоцирует развитие рака, поражений печени, почек, нервной системы, кожи (нейродермиты, экземы, сыпи).