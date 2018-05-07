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Прокуратура опубликовала схему земель, загрязненных опасными отходами в Тюмени
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Прокуратура опубликовала схему земель, загрязненных опасными отходами в Тюмени 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Прокуратура опубликовала схему земельных участков на берегу Туры в Тюмени, загрязненных токсичными отходами. Вещества, относящиеся к первому классу опасности, были незаконно захоронены вблизи улицы Алебашевской компанией «Мерк». Директор предприятия уже осужден за нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов в Омске.
«Полихлорированными бифенилами в Тюмени загрязнены два земельных участка с кадастровыми номерами 72:23:0110002:9089 и 72:23:0110002:9067. Полихлорированные бифенилы относятся к I классу опасности отходов», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Загрязненные земли обозначены на схеме красным.
«Точки Ф1, Ф2 и Ф3 — это места отбора фоновых проб почвы. Результаты лабораторных исследований показали, что пробы в этих местах чистые», — поясняют в ведомстве.
Окончательно площадь загрязнения будет установлена в ходе расследования уголовного дела следственным отделом по Центральному округу Тюмени регионального управления СКР.
Как ранее писал «ФедералПресс», многократное превышение содержания полихлорированных бифенилов по сравнению с фоновыми значениями на берегу Туры были выявлены специалистами Росприроднадзора в ходе прокурорской проверки. Пробы отбирались в январе и марте 2018 года. Площадь загрязненного участка — 26496 кв.м. Размер вреда, причиненного почве, составил более 137 млн рублей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 247 УК РФ.
Фото: прокуратура Тюменской области
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