Прокуратура опубликовала схему земель, загрязненных опасными отходами в Тюмени

Прокуратура опубликовала схему земельных участков на берегу Туры в Тюмени , загрязненных токсичными отходами. Вещества, относящиеся к первому классу опасности, были незаконно захоронены вблизи улицы Алебашевской компанией «Мерк». Директор предприятия уже осужден за нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов в Омске

«Полихлорированными бифенилами в Тюмени загрязнены два земельных участка с кадастровыми номерами 72:23:0110002:9089 и 72:23:0110002:9067. Полихлорированные бифенилы относятся к I классу опасности отходов», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе прокуратуры Тюменской области

Загрязненные земли обозначены на схеме красным.

«Точки Ф1, Ф2 и Ф3 — это места отбора фоновых проб почвы. Результаты лабораторных исследований показали, что пробы в этих местах чистые», — поясняют в ведомстве.

Окончательно площадь загрязнения будет установлена в ходе расследования уголовного дела следственным отделом по Центральному округу Тюмени регионального управления СКР

Как ранее писал «ФедералПресс», многократное превышение содержания полихлорированных бифенилов по сравнению с фоновыми значениями на берегу Туры были выявлены специалистами Росприроднадзора в ходе прокурорской проверки. Пробы отбирались в январе и марте 2018 года. Площадь загрязненного участка — 26496 кв.м. Размер вреда, причиненного почве, составил более 137 млн рублей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 247 УК РФ.

Фото: прокуратура Тюменской области