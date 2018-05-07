За Пермским краем присмотрит владимирец 

Фото пресс-службы ГФИ по Пермскому краю
Полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич утвердил в должности главного федерального инспектора по Пермскому краю Сергея Половникова.
Половников родился 23 мая 1972 года во Владимире. В 2000 году окончил Московский институт МВД России, в 2012-и — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы. В июне 2014-го назначен заместителем начальника ФСКН по Нижегородской области, с 31 декабря — исполняющим обязанности УФСКН.