Ещё
За Пермским краем присмотрит владимирец
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За Пермским краем присмотрит владимирец 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы ГФИ по Пермскому краю
Полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич утвердил в должности главного федерального инспектора по Пермскому краю Сергея Половникова.
Половников родился 23 мая 1972 года во Владимире. В 2000 году окончил Московский институт МВД России, в 2012-и — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы. В июне 2014-го назначен заместителем начальника ФСКН по Нижегородской области, с 31 декабря — исполняющим обязанности УФСКН.
ТВ-МИГ: последние новости
В РЖД не забыли о дачниках За «дорогами памяти» наблюдали ветераны Деньги от губернатора
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выдвинул кандидатуру премьера572
В Ставрополе прогремел взрыв7
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели347
Гости инаугурации и новый лимузин Путина769
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн70
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
00:47
В Ставрополе прогремел взрыв
Происшествия
00:17
Путин выдвинул кандидатуру премьера
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение