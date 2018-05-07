Гусеничные подъемники для инвалидов появятся в нижегородском метро

На лестницах нижегородского метрополитена появятся гусеничные подъемники для маломобильных граждан. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Согласно документам госзакупки, поставщика выберут путем проведения электронного акциона 11 мая. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,55 млн рублей. Источником финансирования являются средства городского и областного бюджетов.

По контракту поставщик обязан предоставить пять гусеничных подъемников для передвижения по лестницам метрополитена людей с инвалидностью. Поставка должна быть осуществлена до 13 июня этого года. Грузоподъемность каждого подъемника составляет не менее 160 кг. Он предназначен для подъема одного человека с максимальная скорость подъема — 6,5 метра в минуту. Минимальная скорость подъема составиляет 4,5 метра в секунду.

Ранее сообщалось, что частные такси для инвалидов появятся в Нижнем Новгороде к ЧМ по футболу.