Празднование 9 Мая пройдет в Лианозовском парке

Жителей района Лианозово приглашают на празднование Дня Победы, которое пройдет 9 мая в Лианозовском парке. В 11.00 начнется торжественный митинг с церемонией возложения цветов к стеле. На официальной части будут присутствовать представители администрации и ветераны Великой Отечественной, живущие в районе. После этого начнется праздничный концерт: выступят духовой оркестр, начинающие музыкальные коллективы, эстрадные исполнители и группы, а кроме того, лауреаты и победители фестиваля «Вальс Победы».

— Гостей парка ждут увлекательные мастер-классы, выступления музыкальных коллективов, кавер-групп, а также хедлайнера программы, имя которого держится в секрете. Аниматоры в форме военных лет создадут праздничную атмосферу и проведут игры и конкурсы, танцевальный и тематические мастер-классы, — уточнили в пресс-службе парка.

Праздник завершится салютом в 22.00. Напомним, Лианозовский парк находится по адресу: ул. Угличская, д. 13. (мю)