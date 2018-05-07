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Празднование 9 Мая пройдет в Лианозовском парке
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Празднование 9 Мая пройдет в Лианозовском парке 

Управа района Лианозово 38 минут назад
Фото: Управа района Лианозово
Жителей района Лианозово приглашают на празднование Дня Победы, которое пройдет 9 мая в Лианозовском парке. В 11.00 начнется торжественный митинг с церемонией возложения цветов к стеле. На официальной части будут присутствовать представители администрации и ветераны Великой Отечественной, живущие в районе. После этого начнется праздничный концерт: выступят духовой оркестр, начинающие музыкальные коллективы, эстрадные исполнители и группы, а кроме того, лауреаты и победители фестиваля «Вальс Победы».
— Гостей парка ждут увлекательные мастер-классы, выступления музыкальных коллективов, кавер-групп, а также хедлайнера программы, имя которого держится в секрете. Аниматоры в форме военных лет создадут праздничную атмосферу и проведут игры и конкурсы, танцевальный и тематические мастер-классы, — уточнили в пресс-службе парка.
Праздник завершится салютом в 22.00. Напомним, Лианозовский парк находится по адресу: ул. Угличская, д. 13. (мю)
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