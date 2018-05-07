Путин наградил генерала армии Махмута Гареева орденом Александра Невского 

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент академии военных наук РФ, главный инспектор управления генеральных инспекторов Минобороны РФ Махмут Гареев награжден орденом Александра Невского, следует из указа президента России Владимира Путина, опубликованного в понедельник на портале правовой информации.
"За заслуги в укреплении обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Гареева Махмута Ахметовича — главного инспектора (генерального инспектора) Управления генеральных инспекторов Министерства обороны Российской Федерации", — говорится в документе.
Махмут Гареев родился 23 июля 1923 года в Челябинске. В 1941 году окончил Ташкентское пехотное училище. Прослужил в Советской Армии более 50 лет. Участник Великой Отечественной войны. Несколько раз был ранен и контужен. Находился на военно-дипломатической работе. Последняя должность — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил СССР. Президент Академии военных наук с 1995 года.