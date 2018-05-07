Путин наградил генерала армии Махмута Гареева орденом Александра Невского

"За заслуги в укреплении обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Гареева Махмута Ахметовича — главного инспектора (генерального инспектора) Управления генеральных инспекторов Министерства обороны Российской Федерации", — говорится в документе.