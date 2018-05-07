Захватите шапки и остерегайтесь «расчесок»: советы для тех, кто собрался на сплав

В мае соскучившиеся по активному отдыху горожане массово отправляются на сплавы. В этом материале мы собрали советы от спасателей и опытных сплавщиков тем, кто решился покорять большую воду впервые.

Какие опасности поджидают на сплаве?

Даже самые спокойные реки, которые выбирают неподготовленные туристы, несут в себе опасность. Особенно весной, когда они разливаются настолько, что способны затопить населенные пункты. Вода — неуправляемая стихия, тонны движущегося вещества.

— Во время весеннего сплава особенно опасны «расчески» — завалы из бревен и упавших деревьев, когда ветви с берега спускаются на воду, перекрещиваясь. Вода поджимает плавсредство к завалу, начинает подмывать под ветки груз и людей, за ветви цепляются лямками, капюшонами. Катамаран легко может перевернуться, — рассказал Сети городских порталов врач-каякер Андрей Журавлев

Во время паводка тяжело выплыть: волны отгоняют все, что находится в воде, от берега на середину реки. Надо прилагать усилия, чтобы выбраться, и это не всегда получается сделать самому, потому что вода холодная. Даже если есть спасательный жилет, активные действия в воде — это 3-5 минут, потом кончаются силы, возникают апатия и безразличие, такое состояние очень опасно, человек легко может утонуть.

Но и летом, когда паводок заканчивается, туристов поджидает немало опасностей как на воде, так и на стоянках.

— Можно налететь на мель и порвать поплавок катамарана. Поэтому ремкомплект надо возить с собой обязательно. Местами на реках встречаются торчащие из воды острые предметы, например, старая опора моста. Но ее видно издалека. Главное — быть внимательными и не проглядеть препятствие, чтобы успеть его оплыть. А на стоянке опасность представляют клещи и восхождение на скалы, если у вас нет опыта. На привале лучше купаться в обуви, так как можно поранить ноги об острые камни в воде, — говорит турист Алексей Самойлов , за плечами которого 15 лет сплавов.

Даже самые спокойные реки несут в себе опасность

Правильная экипировка

Одежда и обувь должны легко сниматься. Непромокаемый костюм химзащиты, болотные сапоги, особенно если они к штанам привязаны, тянут на дно. Самостоятельно человек в такой одежде, если упадет с катамарана, выбраться на берег не сможет физически. Представьте, и так силы быстро кончаются в холодной воде, и ещё одежда намокает — и значительно прибавляет в весе.

Вот список вещей, которые рекомендуют брать с собой участникам сплавов:

Рюкзак или большая спортивная сумка (для личных вещей)

Туристический коврик

Спальный мешок утепленный

Палатка

Сидушка-пенка (лучше выбирать модель с резинкой)

Дождевик

Кепка или панамка (на воде очень легко получить солнечный удар и ожоги)

Рубашка (или кофта) с длинным рукавом (помним про защиту от солнца, ориентироваться по погоде)

Вязаная шапочка и теплая одежда (ночами всегда прохладно)

Шерстяные носки

Фонарик (очень удобен налобный фонарь)

Кружка, ложка, миска, нож Полотенце

Туалетные принадлежности (бумага, зубная щетка и паста, мыло)

Сланцы или аналогичная обувь, обязательно фиксирующаяся на ноге, — для летних сплавов

Резиновые сапоги — для весенних сплавов

Сменная обувь

Шорты (летом придется мочить ноги по колено)

Крем от загара

Купальный костюм

Средство от насекомых

Костюм-«энцефалитник» (очень хорошо себя зарекомендовал против назойливых насекомых)

Персональные медикаменты (если принимаете какие-то лекарства)

Одежду и медикаменты нужно убирать в непромокаемый мешок. Аптечка для экстренных случаев — забота организаторов сплава.

— Если так случилось, что питание вы выбираете сами, а не организаторы сплава, то учтите, что упаковка Doy Pack — самая удобная, как для майонеза, так и для сгущенки. Был случай, когда я собирал майонез с палубы катамарана ладонями, так что больше никаких экономичных ведерок! Компот из сухофруктов, сваренный на родниковой воде, гораздо вкуснее и полезнее напитков из магазина. Захватите с собой удобный нож или овощечистку. Овощи лучше заранее помыть дома. Вы обязательно об этом вспомните, окунув руки в ледяную воду майской реки. Обычно мы берем овощи, консервы, хлеб, чай, сахар, соль. Все упаковываем в герметичные бочонки. В аптечке на группу: обезболивающее, антисептик, бинт, экстрактор для клещей, похожий на гвоздодер, — рассказал Алексей Самойлов.

Соблюдайте технику безопасности

Спасатели МЧС призывают туристов перед сплавами регистрироваться в ближайшем пожарно-спасательном подразделении по телефону «101», «112». И сообщать: откуда приехала туристическая группа; маршрут, сроки начала и окончания похода; количество человек в группе; Ф. И. О. руководителя группы; контактные телефоны. Перед сплавом нужно подтвердить выход на маршрут, а после — сообщить об окончании. Эта информация необходима спасателям для того, чтобы своевременно оказать помощь, если она потребуется. Известите родственников и друзей о своем путешествии, о маршруте и времени возвращения.

Убедитесь в технической исправности катамарана. От алкоголя туристам лучше отказаться. Сплавляться в одиночку спасатели не рекомендуют. Лучше всего отправляться на сплав с опытным инструктором и придерживаться его рекомендаций.

На сплаве пригодятся яркие спасательные жилеты. Во-первых, они нужны, чтобы вас и ваш катамаран было видно издалека другим членам группы, во-вторых, будут удерживать на плаву в случае падения в воду.

Во время самого сплава запрещается держать ноги в воде — там могут быть коряги, сети, которые могут затянуть вас в воду. По плавсредству лучше всего не перемещаться.

Следите за катамараном — оберегайте его от предметов, способных повредить оболочку и надувные емкости. Нельзя сидеть на катамаране или резиновой лодке, когда они не на воде. Коряги и камни запросто могут пробить резину.

— Один раз мы вытащили катамаран на берег, когда вставали на стоянку. Не доглядели и поставили его аккурат на битое стекло. Поплавок сдулся у меня на глазах. Пришлось заклеивать внутренний и внешний баллон, — поделился Алексей Самойлов.

Лучше воздержаться от разговор по сотовому телефону во время сплавов, не слушать музыку в наушниках — нужно быть предельно внимательным и не отвлекаться.

Если сели на мель, то нужно покинуть катамаран, чтобы уменьшить осадку, и провести его вручную.

При падении из катамарана не паникуйте. Постарайтесь удержаться за катамаран. Если это не удалось, не спеша плывите к ближайшему берегу.

На стоянке регулярно осматривайте друг друга на наличие клещей. Помните, кровопийцы сидят в траве и в кустах.

Спасатели советуют не разговаривать во время сплава по мобильному телефону и не слушать музыку в наушниках

С какого возраста можно брать детей на сплав?

Лет с 5-6 уже можно брать детей на летние сплавы по спокойным рекам. Обязательно надевать на них спасательные жилеты. Главное, чтобы ребенок был контролируемым и не доставлял неудобства другим участникам.

— Самое важно правило — не привязывайте детей к плоту или катамарану. Были случаи, когда топили детей, потому что привязывали их к катамарану, чтобы те случайно не упали в воду во время сплава. При переворачивании катамарана все, кто привязан сверху, тонут. Иногда люди просто запутываются в лямках катамарана или рюкзака. Для таких случаев под рукой должен быть нож, но часто его или нет, или не успевают быстро достать, — предупредил Андрей Журавлев.