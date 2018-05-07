Меркель приедет с визитом в Сочи 18 мая

Между тем, заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер отметила, что «канцлер состоит в постоянном контакте с российским президентом».

В Кабмине ФРГ подтворили информацию о визите канцлера Ангелы Меркель в Сочи 18 мая.

«На правительственном брифинге заместитель официального представителя федерального правительства Ульрике Деммер только что подтвердила, что поездка в Сочи состоится 18 мая», — цитирует сообщение РИА Новости

В пресс-службе правительства также отметили, что вся остальная информация будет обнародована позже.