Меркель приедет с визитом в Сочи 18 мая 

Между тем, заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер отметила, что «канцлер состоит в постоянном контакте с российским президентом».
В Кабмине ФРГ подтворили информацию о визите канцлера Ангелы Меркель в Сочи 18 мая.
«На правительственном брифинге заместитель официального представителя федерального правительства Ульрике Деммер только что подтвердила, что поездка в Сочи состоится 18 мая», — цитирует сообщение РИА Новости.
В пресс-службе правительства также отметили, что вся остальная информация будет обнародована позже.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибудет в Москву и будет присутствовать на параде Победы, который состоится на Красной площади. Об этом политик заявил в ходе заседания Кабинета министров.