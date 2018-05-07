Ещё
Посетителей Парка Горького научат мыслить креативно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посетителей Парка Горького научат мыслить креативно 

Управа района Якиманка 1 час назад
Фото: Управа района Якиманка
На Большом марсовом поле 13 мая пройдет лекция «Как делать бодрый образовательный проект». Эта встреча завершит большую образовательную программу, которая началась в Ереване.
Посетителям лекции расскажут о том, как научиться мыслить нешаблонно и креативно. Основная тема мастер-класса — разработка концепций для различных проектов — от театральной постановки до образовательной программы.
Встреча начнется в 18:00 по адресу: улица Крымский вал, дом 9. Вход свободный. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на сайте Парка Горького.
Управа района Якиманка: последние новости
Глава управы района Якиманка Елена Макарова встретится с горожанами 16 мая Фитнес-фестиваль пройдет в районе Жителей района научат горловому пению
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выдвинул кандидатуру премьера611
В Ставрополе прогремел взрыв10
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели351
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн73
Гости инаугурации и новый лимузин Путина773
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
00:47
В Ставрополе прогремел взрыв
Происшествия
00:17
Путин выдвинул кандидатуру премьера
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение