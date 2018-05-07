Посетителей Парка Горького научат мыслить креативно

На Большом марсовом поле 13 мая пройдет лекция «Как делать бодрый образовательный проект». Эта встреча завершит большую образовательную программу, которая началась в Ереване

Посетителям лекции расскажут о том, как научиться мыслить нешаблонно и креативно. Основная тема мастер-класса — разработка концепций для различных проектов — от театральной постановки до образовательной программы.

Встреча начнется в 18:00 по адресу: улица Крымский вал, дом 9. Вход свободный. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на сайте Парка Горького.