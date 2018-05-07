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Юную жену экс-менеджера ЛУКОЙЛа обокрали в подъезде
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Юную жену экс-менеджера ЛУКОЙЛа обокрали в подъезде 

News.ru 48 минут назад
Фото: News.ru
Супруга бывшего топ-менеджера компании «ЛУКОЙЛ» Лиза Адаменко проснулась в подъезде своего дома без сумочки за 8 тысяч долларов и кольца за 47 миллионов рублей.
19-летняя девушка возвращалась с вечеринки и уже в подъезде своего дома на Рочдельской улице поняла, что у неё нет ключей от квартиры. Недолго думая, юная модель решила переночевать в подъезде, а проснулась уже без кольца с бриллиантами и сумочки Chanel.
После этого Лиза Адаменко отправилась в полицию и написала заявление о краже.
Недавно в Москве у бывшей жены миллионера угнали Rolls-Royce. Жертвой угонщиков стала экс-супруга олигарха Айрата Исхакова Надежда Оболенцева.
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