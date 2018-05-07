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Обновленная набережная озера Кабан откроется 1 июня
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Обновленная набережная озера Кабан откроется 1 июня 

Казанский Портал 1 час назад
1 июня казанцы увидят первые результаты мегапроекта по благоустройству набережной озера Кабан. Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции.
Речь о правом берегу Нижнего Кабана. Работы здесь начались прошлой весной. Участок набережной со стороны улицы Салимжанова обещали благоустроить до осени. Однако даже зимой там не было ничего радостнее металлического забора.
После реконструкции на набережной появится много всего интересного. Даже можно будет купаться. Подробнее — в материале e-Kazan.ru.
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