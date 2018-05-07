Глава комитета СФ не поддержал идею вернуть продажу алкоголя на автозаправках независимых компаний

Председатель комитета верхней палаты парламента по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин не поддерживает идею вернуть в продажу слабоалкогольные напитки на автозаправочных станциях (АЗС) независимых компаний. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва»

«Не поддерживаю возвращение продажи алкоголя на АЗС, так как это противоречит той работе, которая ведется нашим комитетом Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Она направлена на усиление государственного контроля за производством и оборотом алкоголя, ужесточение мер ответственности за подделку алкогольной продукции, ограничение ее употребления населением», — сказал С. Рябухин.

Сенатор напомнил, что по инициативе членов комитета приняты два федеральных закона, которые содержат, в частности, такие меры, как запрет на розничную продажу спиртосодержащей пищевой продукции (в том числе с использованием торговых автоматов), запрет на производство и оборот так называемых алкогоэнергетиков, внесудебную блокировку сайтов, содержащих предложения о розничной продаже алкоголя дистанционным способом.