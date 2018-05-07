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Глава комитета СФ не поддержал идею вернуть продажу алкоголя на автозаправках независимых компаний
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Глава комитета СФ не поддержал идею вернуть продажу алкоголя на автозаправках независимых компаний 

Агентство «Москва» 1 час назад
Председатель комитета верхней палаты парламента по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин не поддерживает идею вернуть в продажу слабоалкогольные напитки на автозаправочных станциях (АЗС) независимых компаний. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».
«Не поддерживаю возвращение продажи алкоголя на АЗС, так как это противоречит той работе, которая ведется нашим комитетом Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Она направлена на усиление государственного контроля за производством и оборотом алкоголя, ужесточение мер ответственности за подделку алкогольной продукции, ограничение ее употребления населением», — сказал С. Рябухин.
Сенатор напомнил, что по инициативе членов комитета приняты два федеральных закона, которые содержат, в частности, такие меры, как запрет на розничную продажу спиртосодержащей пищевой продукции (в том числе с использованием торговых автоматов), запрет на производство и оборот так называемых алкогоэнергетиков, внесудебную блокировку сайтов, содержащих предложения о розничной продаже алкоголя дистанционным способом.
«Продажу алкоголя необходимо жестко контролировать — такова линия нашего комитета. И сейчас нами внесены в Государственную думу еще два законопроекта, один их которых предлагает расширить полномочия регионов по государственному контролю в части соблюдения ограничений в области розничной продажи алкогольной продукции», — подчеркнул С. Рябухин.
Ранее СМИ сообщали, что глава Независимого топливного союза Павел Баженов обратился к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой отменить введенный в 2012 г. запрет на продажу на автозаправках алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более чем 16,5%. Министерство финансов РФ и министерство экономического развития РФ такое предложение поддержали.
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