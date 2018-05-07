Сломался Face ID? Получите новый iPhone X

Apple разослала сотрудникам авторизованных сервисных центров и Genius Bar инструкцию по замене iPhone X, которая содержит весьма интересное уточнение. Согласно содержанию документа, при обращении потребителя с жалобой на перебои в работе интерфейса Face ID мастерам необходимо убедиться в работоспособности основной камеры, дефект которой может напрямую влиять на биометрический датчик.

Если работоспособность Face ID удается восстановить путем замены модуля основной камеры, значит, iPhone X подлежит ремонту в рамках гарантийного обслуживания, настаивает Apple. Во всех иных случаях смартфон подлежит немедленной замене на новый. Во избежание ошибок регламент требует от сотрудников сервисных мастерских и Genius Bar проведения особой диагностической процедуры, выявляющей истинную природу сбоя.

Подобная взаимосвязанность внутренних компонентов устройства может показаться нелогичной, однако логика в ней все-таки есть. По словам пользователя портала Reddit, который столкнулся со сбоем в работе основной камеры и Face ID, он обратился за разъяснением в Apple Store. Там ему объяснили, что датчик TrueDepth неразрывно связан с телеобъективом, который участвует в определении глубины кадра в момент идентификации владельца.

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