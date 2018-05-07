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Немецкий мэр пришел к власти и лишился двух зубов
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Немецкий мэр пришел к власти и лишился двух зубов 

Lenta.ru 34 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Новоиспеченный мэр немецкого города Фрайбург (федеральная земля Баден-Вюртемберг) подвергся нападению во время празднования результатов выборов. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.
33-летний Мартин Хорн отмечал победу среди своих сторонников и членов предвыборного штаба. Он здоровался за руку с находившимися рядом с ним людьми, когда неожиданно один мужчина набросился на политика и сильно ударил его по лицу. В результате Хорну сломали нос, выбили два зуба и разбили очки.
Стражи порядка задержали нападавшего. Им оказался 54-летний местный житель, который уже оказывался в поле зрения полиции. По словам сотрудников органов правопорядка, нападение не было политически мотивированным, у нападавшего проблемы с психикой.
Хорна доставили в больницу. По словам политика, произошедшее не испортило ему настроения. Он также поблагодарил своих избирателей, а также врачей, оказавших ему помощь. «Разбитый нос, два маленьких стежка, сломанный зуб — в общем, ерунда», — сообщил он.
Майкл Хорн сменит на посту Дитера Заломона (Dieter Salomon) из партии «Зеленые», занимавшего пост мэра в течение 16 лет.
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