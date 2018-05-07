Память павших в годы войны почтили на Братском кладбище в Балашихе 

В митинге приняли участие глава Балашихи Сергей Юров, депутат Московской областной Думы Владимир Шапкин, председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов, участники Великой Отечественной войны, члены ветеранских организаций, школьники. Всего на митинге собралось около 200 человек.
Это праздник, который объединяет противоречивые эмоции — радость и скорбь, скорбь о тех миллионах людей, которые отдали свою жизнь во благо Великой Победы. Это день, который объединяет всех и позволяет нам перед лицом любых неприятностей сохранить силу мужества, учась у наших предков, у наших ветеранов
— Сергей Юров, глава Балашихи.
Он добавил, что в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли более 20 тысяч балашихинцев, а вернулись домой около 9 тысяч. Сергей Юров рассказал, что памятные митинги проходят на всех мемориальных комплексах города. Глава Балашихи поблагодарил ветеранов ВОВ за то, что они занимаются патриотическим воспитанием в школах, пожелал им долголетия и здоровья.
Глава Балашихи, ветераны, школьники и другие участники митинга почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к мемориальному комплексу.
Слезы счастья, очень хорошо прошел митинг, спасибо вам. У меня пятеро внуков, пятеро правнуков. Хочу пожелать им учиться, работать, любить Родину
— Аркадий Любский, участник Великой Отечественной войны.
Школьники и артисты Балашихи подготовили для участников митинга
литературно-музыкальный
номер, поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы.
У меня воевали прадедушка, прапрабабушка. К сожалению, я их не увидела в живых, только знаю о них по рассказам родителей. Сохранилось много их фотографий. Я всегда вспоминаю их со слезами на глазах. Хотелось бы их увидеть, обнять и сказать им спасибо
— Ирина Симонова, ученица школы № 30.
Мемориальный комплекс Братская могила и памятник «Вечная память павшим воинам 1941 — 1945» был сооружен на Братском кладбище в Балашихе в 1960 году по проекту балашихинского художника Михаила Аникеева.