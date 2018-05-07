Память павших в годы войны почтили на Братском кладбище в Балашихе

Это праздник, который объединяет противоречивые эмоции — радость и скорбь, скорбь о тех миллионах людей, которые отдали свою жизнь во благо Великой Победы. Это день, который объединяет всех и позволяет нам перед лицом любых неприятностей сохранить силу мужества, учась у наших предков, у наших ветеранов

— Сергей Юров, глава Балашихи.

Он добавил, что в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли более 20 тысяч балашихинцев, а вернулись домой около 9 тысяч. Сергей Юров рассказал, что памятные митинги проходят на всех мемориальных комплексах города. Глава Балашихи поблагодарил ветеранов ВОВ за то, что они занимаются патриотическим воспитанием в школах, пожелал им долголетия и здоровья.

Глава Балашихи, ветераны, школьники и другие участники митинга почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к мемориальному комплексу.

Слезы счастья, очень хорошо прошел митинг, спасибо вам. У меня пятеро внуков, пятеро правнуков. Хочу пожелать им учиться, работать, любить Родину

— Аркадий Любский, участник Великой Отечественной войны.

Школьники и артисты Балашихи подготовили для участников митинга

литературно-музыкальный

номер, поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы.

У меня воевали прадедушка, прапрабабушка. К сожалению, я их не увидела в живых, только знаю о них по рассказам родителей. Сохранилось много их фотографий. Я всегда вспоминаю их со слезами на глазах. Хотелось бы их увидеть, обнять и сказать им спасибо

Мемориальный комплекс Братская могила и памятник «Вечная память павшим воинам 1941 — 1945» был сооружен на Братском кладбище в Балашихе в 1960 году по проекту балашихинского художника Михаила Аникеева.