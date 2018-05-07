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На территорию церкви мормонов в Москве бросили дымовую шашку
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На территорию церкви мормонов в Москве бросили дымовую шашку 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Неизвестные бросили дымовую шашку через забор на территорию религиозной ассоциации «Церковь Иисуса Христа Святых последних дней» (мормоны) в Москве, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.
"Утром в минувшее воскресенье в полицию поступила информация, что неизвестные бросили дымовую шашку на территорию церкви по адресу: Средний Овчинниковский переулок, д. 14", — сказал собеседник агентства, отметив, что полиция разыскивает неизвестных.
По его словам, брошена была учебная дымовая шашка. «Установленные в данной зоне камеры видеонаблюдения не производили видеозаписи», — отметил он.
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