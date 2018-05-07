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Рябков: Шанс сохранить ядерную сделку по Ирану пока остается
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Рябков: Шанс сохранить ядерную сделку по Ирану пока остается 

Российская Газета 19 минут назад
Фото: Российская Газета
Замминистра иностранных дел Сергей Рябков прокомментировал судьбу иранской ядерной сделки, которая оказалась под угрозой срыва из-за намерений президента США Дональда Трампа выйти из многостороннего соглашения. Об окончательном решении американской администрации будет объявлено не позднее 12 мая.
По словам дипломата, шансы сохранить действие Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе остаются — по крайней мере, до тех пор, пока в Вашингтоне не объявили о демарше. За исключением Соединенных Штатов, все страны «шестерки», утвердившие соглашение с иранцами, единогласно подтверждают: Тегеран добросовестно выполняет свои обязательства в обмен на снятие с него международных санкций со стороны Совета Безопасности ООН, ЕС и США, допускает инспекторов МАГАТЭ на свои объекты.
"Важно, что все остальные участники «шестерки» (Россия, Китай, Германия, Франция, Великобритания) действуют сейчас синхронно, в унисон. Думаю, что в конечном итоге этот сигнал, я надеюсь, будет воспринят в Вашингтоне", — выразил надежду Сергей Рябков.
Напомним, что долгожданное соглашение, ставшее плодом многолетних и многосторонних усилий, было подписано 14 июля 2015 года и признано историческим документом. Между тем в соответствии с принятым в США законом Трамп должен каждые 90 дней принимать решение о снятии режима санкций с Ирана. Сам республиканец называл сделку, принятую при его предшественнике Бараке Обаме, «худшей за всю историю США».
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