В СФ прокомментировали слова Путина об образовании и здравоохранении

"Сейчас уже есть конкретный план программы «Десятилетие детства», там много разделов, посвященных как раз и семейной политике, охране материнства, повышении статуса многодетных семей", — рассказал парламентарий в беседе с RT. По его словам, немало работы предстоит также «в сельском сегменте здравоохранения, и в социальном». При этом Рязанский напомнил, что темы, затронутые в речи Владимира Путина во время инаугурации, ранее прозвучали в послании президента Федеральному собранию и легли в основу проектов федеральных законов. «Мы готовы к их реализации и ждём новое правительство, чтобы не откладывать все в долгий ящик», — подчеркнул сенатор.

7 мая в ходе инаугурации Владимир Путин сообщил о планах проводить социальную политику, ориентированную «на нужды каждого человека, каждой российской семьи, повышать качество образования и здравоохранения». Глава государства также заявил о необходимости поддерживать на уровне государства традиционные семейные ценности.