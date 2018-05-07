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Мосгорсуд оставил без изменений решение по делу о наследстве погибшей подруги Джигурды
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Мосгорсуд оставил без изменений решение по делу о наследстве погибшей подруги Джигурды 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Московский городской суд оставил без изменений решение Кунцевского районного суда по делу о наследстве Людмилы Браташ — покойной бизнесвумен и подруги артиста Никиты Джигурды.
Битва за многомилионное наследство Людмилы Браташ длилась полтора года. Сам Никита Джигурда заявил, что одержал победу в этом деле.
И Кунцевский суд, и Мосгорсуд отклонил иск Романовой о признании завещания недействительным. Придется с нотариусом разбираться, это следующий этап, но самое главное — я это говорил изначально после Кунцевского суда — что я, что мы победили
— Никита Джигурда.
Оппонентка артиста Светлана Романова, сестра покойной Людмилы Браташ, также утверждает, что суд принял ее сторону.
Мы на самом деле вот, положа руку на сердце, можем констатировать, что мы через полтора года борьбы судебной одержали победу. Мы ничего не комментировали, не говорили после вынесения решения судом Кунцевского района, которое было точно такое же, и суд сейчас — Московский городской — подтвердил это решение
— Светлана Романова.
Светлана Романова обвинила в суде Никиту Джигурду в изнасиловании и намекнула, что шоумен может быть причастным к ее смерти. Однако суд эти доводы во внимание не принял — они не имеют отношения к делу. Самого артиста судья пытался успокоить несколько раз.
Решение Кунцевского суда не отменили, а это значит, что формально Никита Джигурда наследником не признан. Однако артист и его спутница жизни Марина Анисина уверяют, что бизнесвумен завещала свое состояние именно им. В качестве доказательства актер предоставил копию документа о наследстве, оформленную в Америке, а также признался, что оригинальный документ силой отобрали неизвестные.
Мафия черных риелторов,
отставников-силовиков, которые боятся подпустить нас к счетам в банке, потому что мы докажем, что за последние три года жизни Браташ на земле более пяти миллионов евро у нее было отжато
— Никита Джигурда.
Сестра Людмилы Браташ заявляет, что никакого завещания не существует, а все остальное — подделка. На данный момент Светлана Романова готовится вступать в наследство, впрочем, об этом же заявляет и Никита Джигурда, который собирается реализовать завещание в США.
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