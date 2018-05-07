СМИ Турции: зачем кандидат на пост главы ЦРУ Джина Хаспел изучала русский и турецкий языки?

На фоне отставки Сержа Саргсяна Армении «Карар» (30.04) комментирует отношения России с Арменией и Азербайджаном . «Россия, с одной стороны, говорит Армении: „Ты должна точно следовать в фарватере моей политики, чтобы не потерять Нагорный Карабах“. С другой стороны, говорит Азербайджану: „Ты должен поддерживать со мной хорошие отношения, чтобы у тебя могла быть перспектива возвращения Нагорного Карабаха и семи прилегающих к нему районов“. Таким образом Россия сохраняет свое привилегированное положение как в Армении, так и в Азербайджане и продает обеим этим странам свое оружие».

Подчеркивается, что, если оппозиционный лидер Никол Пашинян , «положивший конец правлению Сержа Саргсяна», сядет в кресло премьер-министра Армении и пожелает «избавить страну от российского гнета», то мильными столбами на его пути должны стать пересмотр «оккупационной политики» Армении, налаживание отношений страны с Азербайджаном и Турцией , а также открытие двери во внешний мир через Турцию.

Учитывая чрезвычайную зависимость Армении от России в политике, экономике, сфере безопасности и обороны, последствия эскалации российско-западной конкуренции в Армении способны повлечь за собой события наподобие украинских, отмечает автор «Хюрриет» (01.05). А поскольку отношения Армении с Азербайджаном и Турцией полностью заморожены, разрастающийся политический кризис для такой окруженной со всех сторон сушей страны может стать еще более проблемным, добавляет журналист.

Если Никол Пашинян последует примеру Грузии Украины и возложит слишком большие надежды на Запад, то очень скоро он может повторить судьбу «эксцентричного грузинского лидера» Михаила Саакашвили , считает автор «Биргюн» (03.05). Отмечается, что Серж Саргсян, в отличие от Никола Пашиняна, — профессиональный государственный деятель с большим опытом управления государством. За годы своей власти он придавал большое значение политике баланса в отношениях с окружающими Армению странами, прилагал серьезные усилия к урегулированию проблемы Нагорного Карабаха и сумел заручиться поддержкой России в этом вопросе.

Колумнист «Сёзджю» (30.04), подводя итоги встречи министров иностранных дел России, Турции и Ирана 28 апреля в Москве , приходит к выводу, что Турция отказалась от своей непримиримой позиции по режиму Башара Асада . Так, Сергей Лавров в выступлении по итогам этой встречи сказал: «Сегодня нам необходимо помочь сирийцам завершить зачистку страны от террористов, и все мы помогаем сирийскому правительству, чтобы это поскорее произошло». Говоря о «сирийском правительстве», Лавров по сути сказал «Асад», — а от его турецкого коллеги не было слышно ни звука, недоумевает автор.

Обращает на себя внимание и тот факт, что в совместном заявлении трех стран ничего не говорится о курдской Партии «Демократический союз» (PYD) — Отрядах народной самообороны (YPG), а именно — сирийском ответвлении Рабочей партии Курдистана . Неужели Турция так и не смогла убедить своих ближайших союзников в Сирии в том, что PYD-YPG являются террористическими организациями?— задается вопросом журналист.

США , по мнению которых покупка Турцией С-400 у России противоречит закону США о «О противодействии противникам Америки», могут наложить санкции на Турцию, замечает автор «Сёзджю» (30.04). Турция не смогла договориться с США по поводу систем ПВО американского производства из-за дороговизны предложенных ими вооружений, а также отказа американской стороны от передачи технологий, напоминает «Дюнья» (30.04). При этом российские системы — продукт, выполненный по последнему слову техники, который Турция приобретет по гораздо более разумной цене, и стороны договорились о передаче технологий. Кроме того, комплексы С-400, несмотря на то, что не будут интегрированы в натовскую систему, удовлетворят те потребности Турции в сфере обороны, которые не может удовлетворить НАТО

«Айдынлык» (01.05), сообщая о завершении глубоководной укладки морского участка первой нитки газопровода «Турецкий поток», отмечает: проект, который гарантирует безопасность энергоснабжения Турции, соединил российский и турецкий берега. Мировое значение Турции как «энергетического узла и моста» постепенно повышается, добавляет «Миллиет» (01.05).

Куда пойдет вторая нитка «Турецкого потока»? — задается вопросом колумнист «Хабертюрк» (01.05). Речь идет не только о таких проблемах, как распространение российско-американской напряженности или, иными словами, «американского эмбарго» на проект «Турецкий поток». По газопроводу, который планируется проложить в Европу, предстоит решить множество вопросов и прежде всего то, в какие страны в южной и юго-восточной Европе будет поступать российский газ по этой линии.

Тем не менее, продолжает автор, реализация проекта идет по графику, а если добавить к этой положительной картине информацию о том, что Россия полностью сняла томатный запрет, то можно сказать, что отношения двух стран приближаются к тому уровню, на котором они находились до кризиса, связанного с уничтожением российского Су-24.

В центре внимания «Ени шафак» (04.05) — строительство первой турецкой АЭС «Аккую» , фундамент которой был заложен в начале апреля 2018 года. Подчеркивается, что этот важный российско-турецкий проект позволит Турции диверсифицировать источники энергоресурсов и существенно сократить расходы на их закупку.

После решения Турции пренебречь долларом в торговле с Россией и Ираном базирующееся в Нью-Йорке рейтинговое агентство «Стэндард энд пурс» понизило кредитный рейтинг Турции, и это расценивается как продукт американской политики, сообщает «Эн сон хабер» (02.05).

Зачем кандидат на пост главы ЦРУ Джина Хаспел изучала русский и турецкий языки? — задается вопросом портал «Одатв» (02.05). ЦРУ сотрудничало с членами FETÖ (террористической организацией Фетхуллаха Гюлена ) в Центральной Азии против России и с этой же целью использовало «турецкие школы» FETÖ в регионе, пишет издание.

Американская администрация давно была обеспокоена тесными отношениями России и Турции в сфере транспортировки энергоресурсов, и сближение между двумя странами шло вразрез с американскими интересами, констатирует колумнист «Хабертюрк» (05.05). В этой связи Хаспел, прошедшей специальную подготовку по России и Турции, могла быть поручена задача поссорить две страны, полагает журналист. Но тогда ей не удалось ни препятствовать совместной работе России и Турции в сфере энергетики, ни предотвратить их политическое сближение в эти дни, заключает автор.

«Биргюн» (04.05) и «Одатв» (06.05) обращают внимание на доклад «Медленная смерть в Сибири», опубликованный европейскими неправительственными организациями о разрушительном воздействии угледобывающей деятельности в Кузбассе на среду обитания шорцев — тюркоязычного народа, проживающего в регионе. Отмечается, что шорцы-тюрки, по их собственному выражению, обречены на медленную смерть на своих землях, и, по проведенным подсчетам, за последние семь лет шорское население региона сократилось почти на 50%. Сообщается, что Турция в 2016 году импортировала из Кузбасса в общей сложности 10,4 миллиона тонн угля.

Россия, которая пережила радикальные политические трансформации и смогла стать значимой страной, в разные периоды истории влияла на формирование облика мира, направляла политические и социальные мировые процессы, инициировала события, оставившие след в истории многих народов, пишет «Миллиет» (02.05). Русские как народ, направлявший мировую историю, добились значительных прорывов во многих областях, прежде всего в промышленности после Второй мировой войны, а также в социальной и культурной сферах, подчеркивает издание.

Русская литература подарила миру произведения, оказавшие значительное влияние на становление современного искусства слова и сыгравшие важную роль в том, что о русской культуре и жизни русского общества узнали люди по всему миру. Русская архитектура, обладающая определенными характерными особенностями, стала одним из течений, повлиявших в наибольшей степени на формирование архитектуры нового времени.