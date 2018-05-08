Ещё
Воинские мемориалы Подмосковья привели в порядок к 9 Мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Воинские мемориалы Подмосковья привели в порядок к 9 Мая 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Воинские мемориалы в Подмосковье приведены в порядок ко Дню Победы — всего более 2,8 тысячи объектов, сообщает пресс-служба Минпотребрынка региона.
right"Состояние мемориальных объектов — иллюстрация нашей памяти о подвиге тех, кто отдал жизнь за нашу страну", — цитируются в сообщении слова министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова, под чьим кураторством находятся все воинские захоронения Подмосковья.
Большинство работ по благоустройству территорий воинских мемориалов проведены во время весенних субботников. В рамках этих мероприятий приведены в порядок около 1,9 тысячи воинских захоронений, 841 воинский объект и 85 мемориалов «Вечный огонь». В ведомстве отмечают, что в Подмосковье работают в постоянном, «вечном», режиме 49 таких мемориалов. Еще 36 «Вечных огней» зажигаются только в дни проведения мероприятий.
Самое большое количество «Вечных огней» является Рузский район, где расположено пять таких мемориалов, заключается в сообщении.
РИА Новости: последние новости
Скандалы "Евровидения" Медведев назвал кандидатов в свои замы: меняется больше половины РЭЦ активизирует работу по ЗСТ, чтобы выполнить указы Путина
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп решил судьбу Ирана114
На «Евровидении» произошло ЧП66
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится154
Астролог предсказал победу Путина и пожалел67
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК1115
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
02:43
ЕС готовит новые антироссийские санкции
Политика Другое
01:04
Пугачева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение