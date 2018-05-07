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Губернатор Кубани рассказал о решении поставленных Путиным задач
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Губернатор Кубани рассказал о решении поставленных Путиным задач 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
СОЧИ, 7 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин ставит перед Краснодарским краем новые задачи, у региона есть все возможности их решить, сообщил РИА Новости губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
По мнению губернатора, Путин сделал Россию сильной державой.
"Главное — жители России, Кубани стали с уверенностью смотреть в завтрашний день. Они видят, как меняется жизнь вокруг, какими современными становятся наши города, благоустроенной и комфортной — сельская местность, как укрепилась экономика и социальная сфера", — отметил Кондратьев.
Глава Кубани добавил, что сегодня президент России ставит перед регионом новые задачи.
"Они касаются повышения доступности жилья для молодых людей, развития региональных дорог, развития технологий и дополнительного образования для детей, увеличения продолжительности жизни. У Краснодарского края есть все возможности решить все поставленные задачи. И как сказал сегодня президент, времени на раскачку у нас нет", — подчеркнул губернатор.
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