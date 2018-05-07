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«Мы видим конец путинской эры, но неясно, кто будет наследником»
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«Мы видим конец путинской эры, но неясно, кто будет наследником» 

ИноСМИ 2 часа назад
Фото: ИноСМИ
Судя по всему, Владимир Путин в последний раз приносит присягу на инаугурации президента. Но он просидит до 2024 года, а кто станет его преемником, неясно, говорит корреспондент «Шведского телевидения» (SVT) Карл Фрид Клеберг в утренней программе.
«Пусть и не совсем ясно, будет ли это его последний президентский период, но сам он на это намекал», — отмечает Карл Фрид Клеберг.
При этом нет никакой уверенности в будущем, ведь у Путина отсутствует явный преемник.
«Во-первых, очевидного преемника нет. Сам Путин никогда не давал понять, что у него на примете есть кронпринц или кронпринцесса, которые его сменят. Вдобавок нет и оппозиции, у которой был бы шанс выиграть выборы».
Он у власти уже 18 лет. Каким его видят в России?
«Важно отметить, что Путин в России популярен. Это называют пассивной поддержкой. Он не вызывает восторгов, но многим россиянам нравится Путин и его политика. Прежде всего, он — национальная икона, символ более сильной России в мире».
«Но есть ощущение, что сколько угодно он все-таки не просидит», — добавляет Карл Фрид Клеберг.
Борьба разных фракций
Карл Фрид Клеберг утверждает, что в Кремле борются за власть прежде всего две фракции.
Одно из названных им направлений — «технократическое», это либеральные рыночные экономисты, которым не нужно слишком активное вмешательство государства.
По другую сторону — «силовики», люди из полиции, армии, спецслужб, к которым относился и сам Путин.
«И эти два лагеря препираются из-за власти. Иногда кто-то из них становится сильнее или слабее. Многие эксперты, с которыми я говорил, когда был в Москве на прошлой неделе, отмечали, что в настоящий момент у технократов — большие шансы, что наследник будет избран из их кругов».
Как рассказывает Карл Фрид Клеберг, дружить с Путиным выгодно. Многие из его близких друзей богаты и занимают высокие посты во власти.
«Многое в вопросе о наследнике, о том, как все это передать, затрагивает такой момент: тот, кто придет после Путина не должен угрожать будущему самого Путина и его приятелей».
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