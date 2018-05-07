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Церемония посадки деревьев в честь годовщины Победы прошла в Камбодже
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Церемония посадки деревьев в честь годовщины Победы прошла в Камбодже 

ТАСС 2 часа назад
ХАНОЙ, 7 мая. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Торжественная церемония посадки деревьев, приуроченная к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, организованная посольством России в Камбодже, прошла в понедельник в Пномпене.
"Эта ежегодная акция под названием «Посади дерево за того парня» проводится в Камбодже уже в четвертый раз", — сообщил ТАСС по телефону из Пномпеня посол России в Камбодже Дмитрий Цветков, напомнив, что каждый год накануне 9 мая сотрудники диппредставительства, а также преподавательский состав и ученики школы при посольстве высаживают саженцы в память о воинах, не вернувшихся с полей сражений.
"Эти деревья увековечат память о тех, кто ценой своей жизни, кто своим героическим трудом в тылу приближал Победу. Они станут символом связи поколений и будут напоминанием нашим потомкам о великом ратном и трудовом подвиге народа-победителя", — отметил глава российской дипмиссии.
К стволу каждого дерева была повязана георгиевская ленточка как символ глубокого уважения и признательности ветеранам Великой Отечественной войны, продемонстрировавшим несгибаемый характер и мужество, с честью перенесшим все тяготы войны.
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