Багажные потери. Как ценности пропадают из чемоданов россиян

Пассажирка авиарейса «Москва-Дубай» после перелета не нашла в своем чемодане золотое украшение. Девушка положила его в багаж с остальными вещами и уверена, что драгоценность похитили еще в аэропорту — замки на чемодане оказались вскрыты.

Корреспонденты телеканала Москва 24 выяснили, что подобные истории с багажом россиян происходят регулярно. Так есть ли способы защитить свои вещи?

Любимый браслет Ирины теперь остался только на фотографиях в интернете. Она купила его себе на юбилей за 30 тысяч рублей, но надеть подарок так и не успела. Последний раз женщина видела украшение, когда собирала чемоданы перед вылетом в Дубай

"Коробочка, которая лежала в чемодане, пуста. В этой коробочке был браслет. Я купила себе его на юбилей. Он был из белого золота, и там было пять изумрудиков маленьких. Браслет был красивый, тоненький такой", — вспоминает пострадавшая.

Ирина рассказывает: собиралась в спешке и случайно положила драгоценность не в тот чемодан. Перед сдачей его в багаж оборачивать пленкой не стала — понадеялась на двойную молнию и электронный замок. Не помогло. Когда самолет приземлился в чужой стране, путешественница обнаружила, что чемодан стал легче на пять граммов золота.

"Когда мы его получили по ленте, он был такой раздербаненный, и когда я его вскрыла, был очень неприятный момент. Это и ввергло меня в шок, что к моим личным вещам имел доступ кто-то из грузчиков. Я предполагаю, что раз была похищена только одна вещь, то это была какая-то спланированная акция", — говорит женщина.

Слова Ирины подтверждает и Мария. Говорит, во время своего перелета в Чехию потеряла не просто украшения, а память. Драгоценности, которые она тоже в суете бросила в чемодан, передавались из поколения в поколение и должны были перейти по наследству. Если бы не затерялись где-то в багажном отсеке.

"Это было фамильное кольцо, золотая цепочка, браслет, кулоны и подвески. Если оценивать по курсу сейчас — примерно 250 тысяч", — отмечает она.

Пропажу девушка заметила не сразу. Чемодан был закрыт, под аккуратно сложенными вещами лежала та самая шкатулка. Только потом Мария обнаружила — в ней остался крестик, недорогие часы и позолоченное кольцо. Все, что имело ценность, кто-то забрал.

"Писала жалобу в «Чешские авиалинии», они перебрасывали на "Аэрофлот" . Там сказали, что это не относится к страховому случаю, и что никто возмещать даже моральный ущерб не будет", — возмущается пострадавшая Мария.

В полиции девушке тоже помочь не смогли и расследование дела приостановили. Так заканчивается большинство историй о потере багажа, говорят эксперты. Чаще всего чемоданы вскрывают там, где нет камер наблюдения — при транспортировке или в грузовом отсеке самолета. А доказать, что драгоценность пассажир действительно упаковывал, практически невозможно.

Михаил Пашкин. "Когда большое количество краж происходит, то здесь задействованы и правоохранительные структуры в обязательном порядке, которые «крышуют» этот бизнес. И те, кто контролируют, наблюдают за грузчиками, те, кто устанавливают камеры. Можно установить их так, что не видно, где вскрывают багаж", — поясняет бывший сотрудник МВД

Обезопасить себя от вскрытия багажа, говорит Михаил, сложно. Если драгоценности в чемодане лежат, их все равно увидят и при желании достанут, каким бы надежным ни был замок. Поэтому ценные вещи лучше брать с собой в салон. Если же это невозможно, не лишним будет упаковать багаж в полиэтиленовую пленку, регистрировать его с объявленной ценностью, застраховать и составить опись содержимого.

А если заметите пропажу, нужно направить жалобу авиакомпании-перевозчику. Ирина так и сделала, но в «Аэрофлоте» ответили, что ответственность не несут и посоветовали вспомнить правила.

"В соответствии со ст. 130 Федеральных авиационных правил … пассажиру не рекомендуется вкладывать в свой зарегистрированный багаж хрупкие и скоропортящиеся предметы, денежные знаки, ювелирные изделия, драгоценные металлы, ценные бумаги и другие ценности, деловые документы, ключи и иные подобные предметы", — говорится в сообщении.