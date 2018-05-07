Ещё
Багажные потери. Как ценности пропадают из чемоданов россиян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Багажные потери. Как ценности пропадают из чемоданов россиян 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Пассажирка авиарейса «Москва-Дубай» после перелета не нашла в своем чемодане золотое украшение. Девушка положила его в багаж с остальными вещами и уверена, что драгоценность похитили еще в аэропорту — замки на чемодане оказались вскрыты.
Корреспонденты телеканала Москва 24 выяснили, что подобные истории с багажом россиян происходят регулярно. Так есть ли способы защитить свои вещи?
Любимый браслет Ирины теперь остался только на фотографиях в интернете. Она купила его себе на юбилей за 30 тысяч рублей, но надеть подарок так и не успела. Последний раз женщина видела украшение, когда собирала чемоданы перед вылетом в Дубай.
"Коробочка, которая лежала в чемодане, пуста. В этой коробочке был браслет. Я купила себе его на юбилей. Он был из белого золота, и там было пять изумрудиков маленьких. Браслет был красивый, тоненький такой", — вспоминает пострадавшая.
Ирина рассказывает: собиралась в спешке и случайно положила драгоценность не в тот чемодан. Перед сдачей его в багаж оборачивать пленкой не стала — понадеялась на двойную молнию и электронный замок. Не помогло. Когда самолет приземлился в чужой стране, путешественница обнаружила, что чемодан стал легче на пять граммов золота.
"Когда мы его получили по ленте, он был такой раздербаненный, и когда я его вскрыла, был очень неприятный момент. Это и ввергло меня в шок, что к моим личным вещам имел доступ кто-то из грузчиков. Я предполагаю, что раз была похищена только одна вещь, то это была какая-то спланированная акция", — говорит женщина.
Слова Ирины подтверждает и Мария. Говорит, во время своего перелета в Чехию потеряла не просто украшения, а память. Драгоценности, которые она тоже в суете бросила в чемодан, передавались из поколения в поколение и должны были перейти по наследству. Если бы не затерялись где-то в багажном отсеке.
"Это было фамильное кольцо, золотая цепочка, браслет, кулоны и подвески. Если оценивать по курсу сейчас — примерно 250 тысяч", — отмечает она.
Пропажу девушка заметила не сразу. Чемодан был закрыт, под аккуратно сложенными вещами лежала та самая шкатулка. Только потом Мария обнаружила — в ней остался крестик, недорогие часы и позолоченное кольцо. Все, что имело ценность, кто-то забрал.
"Писала жалобу в «Чешские авиалинии», они перебрасывали на "Аэрофлот". Там сказали, что это не относится к страховому случаю, и что никто возмещать даже моральный ущерб не будет", — возмущается пострадавшая Мария.
В полиции девушке тоже помочь не смогли и расследование дела приостановили. Так заканчивается большинство историй о потере багажа, говорят эксперты. Чаще всего чемоданы вскрывают там, где нет камер наблюдения — при транспортировке или в грузовом отсеке самолета. А доказать, что драгоценность пассажир действительно упаковывал, практически невозможно.
"Когда большое количество краж происходит, то здесь задействованы и правоохранительные структуры в обязательном порядке, которые «крышуют» этот бизнес. И те, кто контролируют, наблюдают за грузчиками, те, кто устанавливают камеры. Можно установить их так, что не видно, где вскрывают багаж", — поясняет бывший сотрудник МВД Михаил Пашкин.
Обезопасить себя от вскрытия багажа, говорит Михаил, сложно. Если драгоценности в чемодане лежат, их все равно увидят и при желании достанут, каким бы надежным ни был замок. Поэтому ценные вещи лучше брать с собой в салон. Если же это невозможно, не лишним будет упаковать багаж в полиэтиленовую пленку, регистрировать его с объявленной ценностью, застраховать и составить опись содержимого.
А если заметите пропажу, нужно направить жалобу авиакомпании-перевозчику. Ирина так и сделала, но в «Аэрофлоте» ответили, что ответственность не несут и посоветовали вспомнить правила.
"В соответствии со ст. 130 Федеральных авиационных правил … пассажиру не рекомендуется вкладывать в свой зарегистрированный багаж хрупкие и скоропортящиеся предметы, денежные знаки, ювелирные изделия, драгоценные металлы, ценные бумаги и другие ценности, деловые документы, ключи и иные подобные предметы", — говорится в сообщении.
Москва24: последние новости
В СФ прокомментировали слова Путина об образовании и здравоохранении В Португалии открылся конкурс "Евровидение-2018" Илон Маск рассказал о планах открыть кондитерскую фабрику
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выдвинул кандидатуру премьера611
В Ставрополе прогремел взрыв10
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели351
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн73
Гости инаугурации и новый лимузин Путина773
Новости партнеров
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
00:47
В Ставрополе прогремел взрыв
Происшествия
00:17
Путин выдвинул кандидатуру премьера
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение