Как правильно и зачем носить георгиевскую ленточку?

Накануне Дня Победы опять повсюду замелькала георгиевская ленточка. Зачем её носят и в чём смысл её повязывать?

— Георгиевская лента, биколор (двуцвет) оранжевого и чёрного цветов, ведёт свою историю от солдатского ордена Святого Георгия Победоносца, учреждённого 26 ноября 1769 года императрицей Екатериной II как награда исключительно за боевые подвиги, — поясняет декан исторического факультета КГПУ Василий Буланков. — По одной версии, чёрный цвет ленты означает дым, а оранжевый — пламя. По другой — биколор был взят из старого герба России . Эта лента с небольшими изменениями вошла в наградную систему СССР как «Гвардейская лента» — знак особого отличия солдата. В годы Великой Отечественной войны ею была обтянута колодка очень почётного «солдатского» ордена Славы.

В наше время появилась традиция повязывать ленту на одежду в знак уважения, памяти и солидарности с героическими русскими солдатами, отстоявшими свободу нашей страны в далёкие 40-е годы. Акция начинается с распространения волонтёрами среди населения небольших отрезков лент, по форме и цвету идентичных георгиевской ленте. По условиям акции, ленточку необходимо прикрепить на лацкан одежды. К сожалению, неумные граждане сумели поселить негатив в обществе, повязывая ленту по уровню своего интеллекта. После этого общественным движением «Волонтёры Победы» были разработаны конкретные правила использования ленты.