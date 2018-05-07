Завтра на набережной Волги на воду спустят пять памятных венков

Завтра в 19:00 часов на набережной Волги у причала № 2 состоится патриотическая акция «Венок Победы», сообщает «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи „Патриот“.

Это будет торжественная церемония спуска на воду пяти памятных венков: Венок 1941 года — Венок Всенародного Патриотизма, Венок 1942 года — Венок Беспримерного Мужества, Венок 1943 года — Венок Бессмертного Подвига, Венок 1944 года — Венок Героической Славы, Венок 1945 года — Венок Великой Победы.

Участниками акции станут представители общественных и молодежных военно-патриотических организаций, школьники, ветераны, жители и гости города.

Выносить венки и спускать их на воду будут ребята из патриотических клубов и юнармейских отрядов, поискового движения. Каждый спуск будет сопровождаться залпами салютовой группы.