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Завтра на набережной Волги на воду спустят пять памятных венков
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Завтра на набережной Волги на воду спустят пять памятных венков 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
Завтра в 19:00 часов на набережной Волги у причала № 2 состоится патриотическая акция «Венок Победы», сообщает «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи „Патриот“.
Это будет торжественная церемония спуска на воду пяти памятных венков: Венок 1941 года — Венок Всенародного Патриотизма, Венок 1942 года — Венок Беспримерного Мужества, Венок 1943 года — Венок Бессмертного Подвига, Венок 1944 года — Венок Героической Славы, Венок 1945 года — Венок Великой Победы.
Участниками акции станут представители общественных и молодежных военно-патриотических организаций, школьники, ветераны, жители и гости города.
Выносить венки и спускать их на воду будут ребята из патриотических клубов и юнармейских отрядов, поискового движения. Каждый спуск будет сопровождаться залпами салютовой группы.
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