Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в муниципальных образованиях региона, приняли участие в мероприятиях в честь Дня Победы в Иркутске 

Мероприятия в честь годовщины Победы проходят в Иркутске. Участие в них принимают ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в муниципальных образованиях региона, которые специально для этого
приехали в Иркутск.
Погибшим при защите Отечества отдали воинские почести. Вместе с Губернатором Сергеем Левченко ветераны Великой Отечественной войны
возложили цветы и гирлянды к Вечному Огню и памятнику дважды героя СССР
Афанасия Белобородова. Затем прозвучал салют, и торжественным маршем
прошли подразделения силовых структур Иркутского гарнизона. Глава
региона вручил участникам войны и труженикам тыла областные
государственные награды и памятные подарки.
Традиция приглашать ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальных образованиях, в Иркутск накануне Дня Победы существует
свыше двадцати лет. Праздничные мероприятия для них проводят заранее,
чтобы участники могли вернуться домой ко Дню Победы и отметить его в кругу семьи и друзей. Организует мероприятие Правительство Иркутской
области, все расходы берет на себя областной бюджет.
— Сегодня здесь собрались люди, которые прошли войну. Именно вы можете
передать своим детям, внукам и правнукам правду о тех ужасных днях. Наша
обязанность и наш долг сделать так, чтобы вы жили как можно более
комфортно и счастливо. Мы глубоко вам благодарны и кланяемся за то, что вы сделали в своей жизни и продолжаете делать для потомков. Каждый из нас хотел бы, чтобы наши дети и внуки не видели войны, тех ужасов,
которые пережили вы. Мы вас поздравляем с великим праздников и желаем,
чтобы над нашей страной никогда не грохотали пушки, не летали военные
бомбардировщики, и мы с вами всегда жили мирно, — сказал Сергей
Левченко.
Сейчас в Иркутской области проживает более 13 тысяч ветеранов Великой
Отечественной войны. Из них 640 участников Великой Отечественной войны,
152 жителя блокадного Ленинграда, 12,5 тысяч тружеников тыла, 320 несовершеннолетних узников фашизма. Самое большое количество ветеранов
Великой Отечественной проживает в Иркутске, Ангарском муниципальном
образовании, Братске и Братском районе. Ни одного ветерана не осталось в Катангском районе.
В боевых действиях в Великой Отечественной войне принимали участие более
200 тысяч жителей Иркутской области. Почти половина из них не вернулись
с полей сражений. Десятки тысяч воинов-иркутян награждены боевыми
орденами и медалями, 138 человек удостоены звания Героя Советского
Союза, 29 стали полными кавалерами Ордена Славы, два человека стали
дважды Героями Советского Союза — Это Афанасий Белобородов и Николай
Челноков.