Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в муниципальных образованиях региона, приняли участие в мероприятиях в честь Дня Победы в Иркутске

Мероприятия в честь годовщины Победы проходят в Иркутске . Участие в них принимают ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в муниципальных образованиях региона, которые специально для этого

приехали в Иркутск.

Погибшим при защите Отечества отдали воинские почести. Вместе с Губернатором Сергеем Левченко ветераны Великой Отечественной войны

возложили цветы и гирлянды к Вечному Огню и памятнику дважды героя СССР

Афанасия Белобородова . Затем прозвучал салют, и торжественным маршем

прошли подразделения силовых структур Иркутского гарнизона. Глава

региона вручил участникам войны и труженикам тыла областные

государственные награды и памятные подарки.

Традиция приглашать ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальных образованиях, в Иркутск накануне Дня Победы существует

свыше двадцати лет. Праздничные мероприятия для них проводят заранее,

чтобы участники могли вернуться домой ко Дню Победы и отметить его в кругу семьи и друзей. Организует мероприятие Правительство Иркутской

области, все расходы берет на себя областной бюджет.

— Сегодня здесь собрались люди, которые прошли войну. Именно вы можете

передать своим детям, внукам и правнукам правду о тех ужасных днях. Наша

обязанность и наш долг сделать так, чтобы вы жили как можно более

комфортно и счастливо. Мы глубоко вам благодарны и кланяемся за то, что вы сделали в своей жизни и продолжаете делать для потомков. Каждый из нас хотел бы, чтобы наши дети и внуки не видели войны, тех ужасов,

которые пережили вы. Мы вас поздравляем с великим праздников и желаем,

чтобы над нашей страной никогда не грохотали пушки, не летали военные

бомбардировщики, и мы с вами всегда жили мирно, — сказал Сергей

Левченко.

Сейчас в Иркутской области проживает более 13 тысяч ветеранов Великой

Отечественной войны. Из них 640 участников Великой Отечественной войны,

152 жителя блокадного Ленинграда , 12,5 тысяч тружеников тыла, 320 несовершеннолетних узников фашизма. Самое большое количество ветеранов

Великой Отечественной проживает в Иркутске, Ангарском муниципальном

образовании, Братске и Братском районе. Ни одного ветерана не осталось в Катангском районе.

В боевых действиях в Великой Отечественной войне принимали участие более

200 тысяч жителей Иркутской области. Почти половина из них не вернулись

с полей сражений. Десятки тысяч воинов-иркутян награждены боевыми

орденами и медалями, 138 человек удостоены звания Героя Советского

Союза, 29 стали полными кавалерами Ордена Славы, два человека стали

дважды Героями Советского Союза — Это Афанасий Белобородов и Николай

Челноков.