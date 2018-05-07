В Котельниче поврежден памятник погибшим в эвакуации гражданам СССР

городе Котельниче Кировской области поврежден памятник погибшим в эвакуации гражданам СССР, сообщили в пресс-службе районной администрации. В ближайшиее время должны начаться восстановительные работы.

Между тем, как сообщила «ФедералПресс» старший референт отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Кировской области Анна Шабалина, вандалы здесь ни при чем: плита памятника, на которой высечены имена, упала из-ха дефектов конструкции.

Монумент был открыт 17 июля 2010 года на месте старого вокзала. В Котельниче захоронено около трех тысяч жителей различных городов бывшего СССР. Люди умерли в эшелонах, в которых их везли во время войны на Урал. Семнадцатого июля 1941 года с первого эшелона, прибывшего в Котельнич из блокадного Ленинграда , сняли умерших. Именно эта дата и была выбрана днем установки памятника.

Комплекс состоит из 11 гранитных плит, на которых высечены имена около трех тысяч погибших.