В Печатниках пройдет торжественный митинг

На улице Гурьянова 8 мая пройдет торжественный митинг, посвященный Дню Победы, сообщили в управе района.

«Митинг пройдет по адресу улица Гурьянова, д. 4, корп. 3 (поликлиника №109 — памятник фронтовой медсестре)», — говорится в сообщении.

Время начала — 13.30.

Торжественное мероприятие посетят неравнодушные жители района, учащиеся образовательных организаций Печатников, представители управы и члены молодежной палаты района.

Напомним, памятник фронтовой медсестре открыли в Печатниках 28 октября 2017 года. Бронзовая девушка в косынке теперь предваряет вход в 109-ю городскую поликлинику — именно здесь в годы войны размещался армейский эвакуационный госпиталь.