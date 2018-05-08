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В Печатниках пройдет торжественный митинг
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В Печатниках пройдет торжественный митинг 

Управа района Печатники города Москвы 2 часа назад
Фото: Новые печатники
На улице Гурьянова 8 мая пройдет торжественный митинг, посвященный Дню Победы, сообщили в управе района.
«Митинг пройдет по адресу улица Гурьянова, д. 4, корп. 3 (поликлиника №109 — памятник фронтовой медсестре)», — говорится в сообщении.
Время начала — 13.30.
Торжественное мероприятие посетят неравнодушные жители района, учащиеся образовательных организаций Печатников, представители управы и члены молодежной палаты района.
Напомним, памятник фронтовой медсестре открыли в Печатниках 28 октября 2017 года. Бронзовая девушка в косынке теперь предваряет вход в 109-ю городскую поликлинику — именно здесь в годы войны размещался армейский эвакуационный госпиталь.
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