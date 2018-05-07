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Британская система распознавания лиц за год ошиблась более 2,5 тысяч раз
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Британская система распознавания лиц за год ошиблась более 2,5 тысяч раз 

Вести.Ru 2 часа назад
Европейская система распознавания лиц оказалась не такой успешной, как ожидали власти. Так, в Уэльсе камеры за год неправильно опознали более 2,5 тысяч человек. С апреля 2017 года искусственный интеллект сработал верно лишь 450 раз, сообщает Guardian.
Система распознавания лиц была установлена в Уэльсе в наиболее многолюдных общественных местах. В программу загрузили почти 500 тысяч изображений находящихся в розыске подозреваемых.
Полицейские отчеты о результатах работы системы разнятся. Представители власти отметили, что из 2470 сообщений от искусственного интеллекта лишь 173 совпадения оказались верными. В пресс-релизе ведомства отмечается, что сотрудники полиции получили 2 тысячи сигналов, из них к арестам привели 450.
Причиной такого ошибок представители власти назвали низкое качество изображений, которые были загружены в систему. Стражи порядка признали несовершенство работы системы, отметив, однако, что и такой результат считают успешным для начала.
Британские полицейские обещают улучшить работу системы в ближайшем будущем.
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