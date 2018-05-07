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В Александрове акушера-гинеколога обвиняют в смерти двух младенцев
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В Александрове акушера-гинеколога обвиняют в смерти двух младенцев 

АиФ Владимир 2 часа назад
Фото: АиФ Владимир
В Александрове 33-летнего акушера-гинеколога экстренной помощи родильного обвинения обвиняют в смерти двух младенцев.
Как сообщают в пресс-службе Следственного комитета, инцидент произошел 15 мая этого года. В этот день 28-летняя женщина поступила в отделение. Гинеколог проигнорировала её тяжелое состояниеи вместо того, чтобы сделать кесарево, она начала принимать роды. По указанию врача девушке стали проводить стимуляцию без указания скорости введения лекарства и без осуществления постоянного мониторинга.
Без наблюдения гинеколог не смогла распознать осложнения и пропустила возможность операции по извлечению ребенка. Новорождений умер в результате острой асфиксии.
Через неделю врача выбрала неправильный метод в введении другой 27-летней пациентки. В результате её младенец тоже скончался. Теперь гинеколога обвиняют в нарушениях принципа оказания медицнской помощи.
Уголовное дело передано в суд.
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