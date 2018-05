Рынок акций Индии закрылся падением, Nifty 50 снизился на 0,23% 

На момент закрытия на фондовой бирже Индии Nifty 50 упал на 0,23%, индекс BSE Sensex 30 опустился на 0,21%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Nifty 50 по итогам сегодняшних торгов были акции Oil&Natural Gas Corporation (NS:ONGC), которые подорожали на 5,00 п. (2,73%), закрывшись на отметке в 188,25. Котировки Bharti Airtel (NS:BRTI) выросли на 8,05 п. (2,00%), завершив торги на уровне 412,10. Бумаги Tech Mahindra Ltd (NS:TEML) выросли в цене на 8,70 п. (1,33%), закрывшись на отметке 663,60.

Лидерами падения стали акции Dr. Reddy’s Laboratories Ltd (NS:REDY), цена которых упала на 71,65 п. (3,47%), завершив сессию на отметке 1.989,60. Акции Tata Motors Ltd (NS:TAMO) поднялись на 8,45 п. (2,47%), закрывшись на уровне 333,60, а Indiabulls Housing Finance Ltd (NS:INBF) снизились в цене на 31,35 п. (2,54%) и завершили торги на отметке 1.208,65.