Ветеранам Котельников накануне Дня Победы вручают подарки и продуктовые наборы

Накануне 9 Мая в городском округе Котельники сотрудники администрации города совместно с юнармейцами поздравляют на дому ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы и вручают им подарки. Юнармейцы дарят открытки, которые сделали учащиеся младших классов городских школ.

Сотрудники администрации и школьники посетили в том числе участника Великой Отечественной войны Николая Ивановича Гришина. 9 Мая он будет присутствовать на параде Победы на Красной площади.

Приятно такое внимание. Очень радостно, что эта великая дата не забыта. Были очень страшные времена. Помню, как форсировали реку Амур. Была очень сильная бомбежка. Река широкая, и многие погибли. А я тогда был совсем мальчишкой, но нас оберегали. Сегодня люди радуются, все хорошо. Самое главное, что нет войны

Николай Гришин.

Николай Гришин рассказал, что сейчас готовится к параду Победы, чтобы посмотреть на современную технику и мощь российского оружия.

Николай Иванович Гришин родился в селе Пензенской области , был призван на фронт в 16 лет. Служил в пехоте на Дальнем Востоке, участвовал в войне с Японией . Комиссовался в 1951 году. После войны окончил курсы киномеханика в Энгельсе , далее — железнодорожный техникум в Ростове. Проработал на железной дороге более 40 лет. Далее с семьей переехал в Дербент на родину жены, последние годы живет в Котельниках. Ведет активную общественную жизнь, встречается со школьниками и участвует во всех городских мероприятиях.

Николай Иванович Гришин награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За победу над Японией», орденом Отечественной войны 2-й степени. Имеет знак «Почетный железнодорожник».

8 мая подарки будут вручены всем ветеранами участникам ВОВ, а также инвалидам и отдельным категориям граждан. Непосредственно на День Победы, 9 мая, в Котельниках после торжественного митинга состоится прием ветеранов.