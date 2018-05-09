Транспорт для ветеранов организовали в Котельниках в День Победы

Администрация Котельников обеспечила ветеранов транспортом во время проведения праздничных мероприятий, сообщила глава городского округа Ирина Польникова

«Администрация городского округа обеспечила ветеранов, проживающих в Котельниках, транспортом, чтобы привозить их к местам проведения праздничных мероприятий на 9 мая. Нам необходимо в этот праздничный день создать все необходимое для комфортного передвижения наших дорогих ветеранов», — сказала Польникова.

Ветеранов, тружеников тыла и других почетных участников торжеств привезли на главный митинг, торжественный прием и к месту проведения «Бессмертного полка».

Для ветеранов нашего городского округа Котельники провели торжественный прием, который прошел в зеркальном зале ДК «Белая Дача».