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Транспорт для ветеранов организовали в Котельниках в День Победы
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Транспорт для ветеранов организовали в Котельниках в День Победы 

360tv.ru 21 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Администрация Котельников обеспечила ветеранов транспортом во время проведения праздничных мероприятий, сообщила глава городского округа Ирина Польникова.
«Администрация городского округа обеспечила ветеранов, проживающих в Котельниках, транспортом, чтобы привозить их к местам проведения праздничных мероприятий на 9 мая. Нам необходимо в этот праздничный день создать все необходимое для комфортного передвижения наших дорогих ветеранов», — сказала Польникова.
Ветеранов, тружеников тыла и других почетных участников торжеств привезли на главный митинг, торжественный прием и к месту проведения «Бессмертного полка».
Для ветеранов нашего городского округа Котельники провели торжественный прием, который прошел в зеркальном зале ДК «Белая Дача».
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