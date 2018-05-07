Школьники и юнармейцы совместно с ветеранами возложили цветы к мемориалу в Котельниках

В микрорайоне Силикат городского округа Котельники прошел митинг, приуроченный к празднованию Дня Победы, в ходе которого порядка 300 школьников и юнармейцев совместно с ветеранами возложили цветы к местам воинской славы. Об этом рассказала заместитель главы городского округа Галина Дюкарева

В городском округе Котельники сегодня прошел очередной митинг в рамках празднования Дня Победы. Порядка 300 учеников школы № 2 и юнармейцев совместно с ветеранами Великой Отечественной войны под колокольный звон возложили цветы к памятникам погибшим воинам во время Финской и Великой Отечественной войны, а также погибшим в эвакогоспитале

— Галина Дюкарева.

Заместитель главы Котельников отметила, что перед началом митинга состоялось торжественное выстраивание почетного караула военнослужащих войсковой части 43431. Учащиеся школы № 2 прочитали для ветеранов стихотворения о войне, любви к Родине и подвигах советских солдат.

В ходе мероприятия к присутствующим обратился участник Великой Отечественной войны Дмитрий Иванович Авдеев . Он рассказал, как в 16 лет попросился на фронт и был зачислен в ОКР СМЕРШ. Дмитрий Иванович сопровождал эшелоны с оружием на Белорусский фронт. Начал свой боевой путь в Горьковской области , закончил — в Польше

Торжественные митинги в Котельниках стартовали 4 мая. Всего в микрорайонах городского округа их пройдет четыре, уже два состоялись. В целом, в рамках празднования Дня Победы в муниципальном образовании проведут свыше

120-ти различных мероприятий.