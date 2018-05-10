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Порядка 100 человек посетили торжественный прием в Котельниках в честь 73‐й годовщины Победы
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Порядка 100 человек посетили торжественный прием в Котельниках в честь 73‐й годовщины Победы 

360tv.ru 40 минут назад
Фото: 360tv.ru
Порядка 100 жителей Котельников стали участниками торжественного приема по случаю празднования 73‐й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Это ветераны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, дети войны, несовершеннолетние узники, а также члены Совета ветеранов города.
Торжественный прием и чествование ветеранов прошли в развлекательном центре «Космик» ТЦ «Мега Белая Дача». Замглавы Котельников подчеркнул, что в городском округе мероприятия, приуроченные к празднованию
годовщины Победы, будут проходить в течение всего месяца.
«Мы всегда о вас помним, наши ветераны. День Победы — это просто дополнительный повод еще раз собраться и сказать вам добрые и теплые слова. Мы всегда будем помнить тех людей, которые освободили мир от коричневой чумы, тех, кто восстановил страну после войны», — сказал Владимир Жук.
Депутат Мособлдумы пожелал ветеранам благополучия, мирного неба над головой, а также вручил памятные подарки. Перед участниками торжественного приема выступил образцовый коллектив «Серпантин», а также другие творческие коллективы города. Они исполнили песни военных лет.
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