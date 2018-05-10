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Около 500 тысяч рублей выделено из бюджета Котельников на выплаты ветеранам и труженикам тыла
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Около 500 тысяч рублей выделено из бюджета Котельников на выплаты ветеранам и труженикам тыла 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Около 500 тысяч рублей выделено из бюджета городского округа Котельники на оказание единовременной материальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также другим категориям граждан. Об этом сообщила глава Котельников Ирина Польникова.
По случаю празднования
годовщины Победы в Великой Отечественной войне из бюджета городского округа выделяем около 500 тысяч рублей на единовременные материальные выплаты для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также других категорий граждан. Со следующей недели должны начаться выплаты. Всего их получат более 200 человек
Ирина Польникова.
Глава Котельников уточнила, что единовременную материальную помощь также получат труженики тыла в количестве 126 человек, 15 несовершеннолетних узников концлагерей, около 50 вдов, а также 13 жителей блокадного Ленинграда. Сумма выплат, как подчеркнула Ирина Польникова, будет разная, самая большая — у ветеранов и инвалидов войны.
Ранее в рамках празднования 9 Мая в городском округе Котельники прошли различные мероприятия: торжественные митинги и приемы, чествование и поздравление ветеранов, праздничные концерты, флешмобы и многое другое.
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