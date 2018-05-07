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Благотворительная деятельность повод для снижения штрафа
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Благотворительная деятельность повод для снижения штрафа 

Время бухгалтера 2 часа назад
Компания оспорила в суде штраф в размере 13,5 млн рублей по ст. 122 НК РФ.
1. Она сослалась на обстоятельства, смягчающие ее ответственность за неуплаты налогов:
признание вины и деятельное раскаяние;
несоразмерность штрафа нарушению;
наличие значительной переплаты;
добровольная уплата всех доначислений;
совершение данного нарушения впервые;
осуществление благотворительной деятельности;
характер выпускаемой продукции;
материальное положение.
Судьи в первой инстанции зачли компании ряд факторов из данного списка, что на основании п. 3 ст. 114 НК РФ позволило им снизить штраф в два раза до 6,7 млн рублей.
Апелляционный суд с этим не согласился и отменил решение.
Кассационный суд счел эту отмену безосновательной. Отменяя решение первой инстанции, апелляция опровергла выводы коллег о наличии сглаживающих нарушение факторов за исключением одного осуществления компанией благотворительной деятельности, что, в свою очередь, является основанием для снижения размера ответственности.
Поэтому дело было направлено на новое рассмотрение в апелляционный суд.
2. Суды первых двух инстанций не сошлись во мнениях, пропустила ли компания срок для обращения в суд.
Дело в том, что компания дважды в течение года обращалась с жалобами в УФНС, и 3-месячный срок для подачи иска отсчитала от второго обращения.
Суд первой инстанции счел это правомерным.
Суд апелляционной инстанции, напротив, согласился с ИФНС, что таким образом компания искусственно удлинила срок для обращения к арбитрам.
Суд округа решил, что первая инстанция права в действиях компании нет нарушения закона.
Жалоба в вышестоящий налоговый орган может быть подана в течение одного года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав (п. 2 ст. 139 НК РФ).
НК РФ предоставляет право неоднократно обжаловать решение налогового органа по разным основаниям, и в нем нет положений.
Исковое заявление можно предъявить в арбитражный суд в течение 3-х месяцев со дня, когда истек срок для рассмотрения УФНС повторной жалобы на решение инспекции (ч. 4 ст. 198 АПК РФ).
В данном случае:
22.04.2016 вынесено решение инспекции;
21.07.2016 вынесено решение УФНС по первой жалобе;
08.08.2016 дата получения этого решения компанией;
30.03.2017 УФНС получена повторная жалоба на решение инспекции;
30.04.2017 истекал срок для рассмотрения повторной жалобы;
12.07.2017 компания обратилась в суд.
Таким образом, срок для обращения в суд нарушен не был.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Московского округа от 18.04.2018 № Ф05-2087/2018
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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