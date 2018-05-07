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На территории подмосковного Наро-Фоминска прошла профилактическая операция «Мемориал»
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На территории подмосковного Наро-Фоминска прошла профилактическая операция «Мемориал» 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Операцию проводят ежегодно инспекторы Госадмтехнадзора.
В подмосковном Наро-Фоминске в преддверии празднования Дня Победы проверили состояние мемориалов и памятников войнам-освободителям, сообщает «Радио 1».
В ходе операции "Мемориал" было проверено 26 памятников, находящихся на территории городского округа. Инспекторы осмотрели территории вокруг памятных мест, проверили наличие осветительных приборов, ограждений.
Сообщается, что в ходе проверок было выявлено несколько нарушений, касающихся уборки территорий. Нарушения были оперативно устранены.
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