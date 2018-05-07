Вороновцы почтили память погибших в ВОВ

Сегодня, в преддверии празднования Дня Великой Победы, на территории поселения прошли традиционные возложения к братским могилам и памятникам, находящимся на территории поселения.

Участие в памятных мероприятиях приняли жители поселения, представители организаций и учреждений, обучающиеся ГБОУ Школа №2073, представители администрации, Совета ветеранов и ветераны поселения.

У каждого захоронения прошли небольшие митинги, где ещё раз вспомнили подвиг всех участников войны, и живых и ушедших от нас, звучали стихи, воспоминания…после минуты молчания участники мероприятий возложили цветы и венки к памятникам и братским могилам.