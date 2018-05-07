Жителей ЮЗАО приглашают на природу

Мосприрода приглашает всех желающих 8 и 9 мая посетить интересные места в ЮЗАО, зарядиться положительной энергией и познакомиться с новыми гранями природной жизни. Тем более, когда один день посреди недели — выходной и великий праздник!

8 мая в 11:00 — интерактивная экскурсия «Мой дом. Мой город», «Мой парк. Мой город» в экоцентре «Воробьёвы горы» (Андреевская наб., д. 1). Экскурсия предлагает знакомство с основной экспозицией экоцентра, с возможностью экономии ресурсов в собственной квартире, с понятиями «ООПТ», «Заказник». Участников ждет интерактивное путешествие по заказнику «Воробьевы горы» с помощью экспоната «Живые 3D метки», знакомство с некоторыми видами, занесенными в Красную книгу Москвы , на примере фауны и флоры «Воробьевых гор». Мероприятие 7 +. Предварительная запись по телефону: 8 (495) 225-65-92. С собой необходимо иметь сменную обувь.

8 мая в 12:00 — мастер-класс «Цветы ветеранам» в экоцентре «Битцевский лес» (Новоясеневский тупик, д. 1, стр. 3). Мастер-класс, посвященный Дню Победы, в ходе которого участники научатся мастерить своими руками цветы из бумаги и праздничные открытки. Мероприятие 3 +. Предварительная запись не требуется, все материалы предоставляем. Подробная информация по телефону 8 (916) 306-56-50.

8 мая в 12:00 — тематическое занятие «От Воробьевых гор до Белорусского вокзала» из цикла «Москва. По страницам военной истории. (Москва в книге ВОВ)» в экоцентре «Воробьёвы горы» (Андреевская наб., д. 1). Мероприятие погружает участников в героические страницы военной истории столицы от Воробьевых гор до Белорусского вокзала. По окончании занятия слушатели смогут поучаствовать в олимпиаде «Москва в Великой Отечественной войне», проверив тем самым свои знания о событиях ВОВ. С собой иметь сменную обувь. Мероприятие 7 +. Предварительная запись по телефону: 8 (495) 225-65-92.

9 мая в 11:00 — мастер-класс «Выживание в лесу» в экоцентре «Скворечник» (36 км МКАД, внешняя сторона, зона отдыха «Битца»). Мастер-класс для юных туристов поможет приобрести знания, которые пригодятся в походе. Мероприятие 6 + (взрослые и дети). Дополнительно: одежда по погоде, удобная обувь. Справки по телефону: 8-916-580-67-09 (с 10.00 до 17.00).

9 мая в 12:00 — квест «Военная тайна» в экоцентре «Скворечник» (36 км МКАД, внешняя сторона, зона отдыха «Битца»). Познавательный квест на военно-патриотическую тему для всей семьи. Мероприятие 6 + (взрослые и дети). Дополнительно: одежда по погоде, удобная обувь. Справки по телефону: 8-916-580-67-09 (с 10.00 до 17.00).

9 мая в 13:30 — марафон эковикторин в экоцентре «Скворечник» (36 км МКАД, внешняя сторона, зона отдыха «Битца»). Все желающие могут попробовать свои силы в ответах на вопросы эковикторин и освежить свои знания о природе Москвы. Мероприятие 6 + (взрослые и дети). Дополнительно: одежда по погоде, удобная обувь. Справки по телефону: 8-916-580-67-09 (с 10.00 до 17.00).