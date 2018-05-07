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«Лидеры России» удивили лидера России
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«Лидеры России» удивили лидера России 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Финалисты конкурса управленцев «Лидеры России» получили высокие должности, потому что действительно понравились руководителям ведомств и крупных компаний, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с волонтерами после церемонии инаугурации в понедельник, 7 мая. Его слова приводит ТАСС.
«Я сам удивился, — сказал он. — И чтобы было понятно, это не было моим каким-то указанием. (…) Они [руководители ведомств] реально их нашли и сделали это, это был осознанные выбор».
Глава государства заверил, что проект будет продолжен. «Очень хороший получился результат. (…) Будем думать над тем, как разнообразить, сделать более интересными, с тем, чтобы находить таких интересных, красивых [людей], — заключил российский лидер.
19 апреля стало известно, что более 50 участников конкурса талантливых управленцев получили новые назначения, в том числе в администрации президента, федеральных и региональных органах исполнительной власти
В начале марта Владимир Путин отметил, что многих „Лидеров России“ готовы пригласить на работу в правительство, региональные структуры и крупные компании. По его словам, это поможет стране создать неполитизированную и прозрачную систему социальных лифтов для формирования кадрового резерва.
Финал всероссийского конкурса управленцев „Лидеры России“ проходил в Сочи с 6 по 11 февраля, были определены 103 победителя. В течение года они смогут получить карьерные консультации у представителей государственных органов власти, топ-менеджеров крупнейших отечественных компаний, руководителей ведущих общественных объединений.
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