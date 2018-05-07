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В библиотеке на 1-й Новокузьминской сшили кукол-медсестер
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В библиотеке на 1-й Новокузьминской сшили кукол-медсестер 

Управа Рязанского района 2 часа назад
Мастер-класс «Фронтовая сестра», посвященный Дню Победы, состоялся в детской библиотеке №104, которая находится на 1-й Новокузьминской улице в Рязанском районе. Об этом сообщила библиотекарь Анастасия Лунева.
— Все участники занятия сделали своими руками замечательных куколок, изображающих военных медицинских сестер. Работы были выполнены в технике лоскутного шитья, — добавила Анастасия Лунева.
Напомним, что детская библиотека №104 расположена по адресу улица 1-я Новокузьминская, дом 16, корпус 2. (мю)
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