В библиотеке на 1-й Новокузьминской сшили кукол-медсестер

Мастер-класс «Фронтовая сестра», посвященный Дню Победы, состоялся в детской библиотеке №104, которая находится на 1-й Новокузьминской улице в Рязанском районе. Об этом сообщила библиотекарь Анастасия Лунева.

— Все участники занятия сделали своими руками замечательных куколок, изображающих военных медицинских сестер. Работы были выполнены в технике лоскутного шитья, — добавила Анастасия Лунева.

Напомним, что детская библиотека №104 расположена по адресу улица 1-я Новокузьминская, дом 16, корпус 2. (мю)