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Эксперты рассмотрят инновации в культуре на международном IT-форуме в Ханты-Мансийске
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Эксперты рассмотрят инновации в культуре на международном IT-форуме в Ханты-Мансийске 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Представители российских и зарубежных музеев и библиотек обсудят использование IT-инноваций в сфере культуры на круглом столе в рамках Международного IT-форума, который в десятый раз пройдет в Ханты-Мансийске с 5 по 6 июня. Об этом в понедельник сообщили в департаменте информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
"В рамках X Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС состоится круглый стол «Стратегические направления использования новых IT в сфере культуры». Эксперты и участники рассмотрят вопросы повышения качества коммуникации при помощи мультимедийных ресурсов, опыта оцифровки, культурного наследия стран БРИКС и ШОС, роли мультимедиа технологий в адаптации музейного пространства для людей с ограниченными возможностями, применения онлайн-технологий в создании привлекательного образа музея для молодежной аудитории", — сказали в департаменте.
По словам организаторов, в частности, к участию приглашены представители национальных библиотек и музеев Казахстана, Узбекистана, Киргизстана, Республики Беларусь, Таджикистана и других стран.
"Мероприятие даст старт международному обмену опытом ведущих музеев и библиотек и мультимедийными проектами. В свою очередь информационные и мультимедиа проекты в сфере культуры дадут возможность познакомиться с историко— культурным наследием Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и РФ в целом", — добавили в департаменте.
Ранее сообщалось, что ключевая миссия форума — определение наиболее перспективных направлений взаимодействия российских регионов и стран БРИКС и ШОС в рамках согласованного развития цифровой экономики. На форуме планируется наметить конкретные проекты реализации информационных систем в бизнесе и государственном управлении, которые позволят на практике запустить процессы цифровизации в различных отраслях.
О форуме
Мероприятие проходит под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, организаторами являются правительство Югры, администрация Томской области, Торгово-промышленная палата Югры, администрация Ханты-Мансийска и Югорский научно— исследовательский институт информационных технологий, соорганизатор — национальный форум информационной безопасности «Инфофорум». Ожидается, что в форуме примут участие более 2,5 тыс. человек из 45 стран.
Генеральными партнерами IT-форума в Ханты-Мансийске являются компании «Ростелеком», "Лукойл" и «ПРАЙМ ГРУП». ТАСС является генеральным информационным партнером форума.
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