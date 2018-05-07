Эксперты рассмотрят инновации в культуре на международном IT-форуме в Ханты-Мансийске

МОСКВА , 7 мая. / ТАСС /. Представители российских и зарубежных музеев и библиотек обсудят использование IT-инноваций в сфере культуры на круглом столе в рамках Международного IT-форума, который в десятый раз пройдет в Ханты-Мансийске с 5 по 6 июня. Об этом в понедельник сообщили в департаменте информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

"В рамках X Международного IT-форума с участием стран БРИКС ШОС состоится круглый стол «Стратегические направления использования новых IT в сфере культуры». Эксперты и участники рассмотрят вопросы повышения качества коммуникации при помощи мультимедийных ресурсов, опыта оцифровки, культурного наследия стран БРИКС и ШОС, роли мультимедиа технологий в адаптации музейного пространства для людей с ограниченными возможностями, применения онлайн-технологий в создании привлекательного образа музея для молодежной аудитории", — сказали в департаменте.

Киргизстана, Республики Беларусь, По словам организаторов, в частности, к участию приглашены представители национальных библиотек и музеев Казахстана, Узбекистана Таджикистана и других стран.

"Мероприятие даст старт международному обмену опытом ведущих музеев и библиотек и мультимедийными проектами. В свою очередь информационные и мультимедиа проекты в сфере культуры дадут возможность познакомиться с историко— культурным наследием Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и РФ в целом", — добавили в департаменте.

Ранее сообщалось, что ключевая миссия форума — определение наиболее перспективных направлений взаимодействия российских регионов и стран БРИКС и ШОС в рамках согласованного развития цифровой экономики. На форуме планируется наметить конкретные проекты реализации информационных систем в бизнесе и государственном управлении, которые позволят на практике запустить процессы цифровизации в различных отраслях.

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