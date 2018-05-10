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Волонтеры Бердянки поздравили тружеников тыла и детей войны с Днем Победы
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Волонтеры Бердянки поздравили тружеников тыла и детей войны с Днем Победы 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Проект «Нам сорок первый не забыть, нам сорок пятый славить» в этом году стал победителем грантового конкурса программы «Родные города».
«Чем дальше от нас год великой победы, тем меньше остается свидетелей тех событий. Но это наши корни, наша родственная связь друг с другом, которую нужно поддерживать. Все наши активности к 9 мая мы объединили в проект и сплотили взрослое население поселка и молодежь. В этом нам помог грант «Газпромнефть-Оренбурга», — рассказала специалист по работе с молодежью Любовь Бессмертная.
Волонтеры благоустроили мемориал павшим воинам и позаботились о тружениках тыла и детях войны — привели в порядок их дома и приусадебные участки. В рамках проекта в Бердянке также прошел «Бессмертный полк», акции «Свеча памяти», «Подарок ветерану», в которых приняли участие 200 человек. После митинга и концерта для всех жителей поселка была организована полевая кухня с солдатской кашей и чаем.
«Добровольцы проявили заботу и подарили труженикам тыла и детям войны минуты общения, которые так ценны для них. Проект помог объединить поколения и активизировать волонтерское движение — мы только приветствуем такие начинания. Кроме того, в акции приняли участие молодые специалисты-нефтяники», — отметил начальник управления корпоративных коммуникаций «Газпромнефть-Оренбурга» Александр Черкасов.
СПРАВКА
«Газпромнефть-Оренбург» традиционно поддерживает праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне. Руководители предприятия возлагают цветы к мемориалу «Вечный огонь» на проспекте Победы и монументу героям, павшим в боях за Советскую Родину, в выставочном комплексе «Салют, Победа!».
За 6 лет работы в Оренбуржье при финансовой поддержке компании отреставрированы памятники, мемориалы, аллеи героев в Бердянке, Платовке, Верхней Платовке, Мрясово, Нестеровке и Новосергиевке.
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