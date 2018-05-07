ГУ Главное управление ПФР №1 по г. Москве и Московской области сообщает, что в Москве и Московской области участились случаи…

В связи с тем, что участились случаи мошеннических действий в отношении граждан, и в первую очередь — в отношении пенсионеров, напоминаем о том что сотрудники Пенсионного фонда РФ

— не уполномочены посещать граждан, а также оказывать государственные услуги на дому (даже если на доске объявлений Вашего дома предварительно размещена информация о проходящем поквартирном обходе сотрудниками Пенсионного фонда),

— не проводят опросов на улице,

— не запрашивают по телефону персональные данные и реквизиты банковских карт,

— не сообщают по телефону о неожиданных денежных поступлениях.

Прием населения по вопросам пенсионного обеспечения граждан, а именно:

— получения и обмена СНИЛС,

— управления пенсионными накоплениями граждан,

— назначения и перерасчета пенсии,

— выбора способа доставки пенсии,

— участия в Программе государственного софинансирования пенсионных накоплений,

— получения сертификатов на материнских (семейный) капитал, и другим вопросам,

производится только в клиентских службах территориальных органов ПФР и строго по установленному графику.

Информацию графике приема граждан г. Зеленограда ( г. Москва ) и Солнечногорского муниципального района Московской области , а также о контактах с клиентским службами ГУ Главного управления ПФР №1 по г. Москве и Московской области можно узнать на официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации по адресу в сети Интернет:http://www.pfrf.ru/branches/moscow/contacts/ либо по телефонам «Горячей линии»:

— Отделения ПФР по г. Москве и Московской области в Москве: 8 (495) 987-09-09 — ГУ Главного управления ПФР №1 по г. Москве и Московской области

8 (499) 717-21-75 ГУ Главное управление ПФР №1 по г. Москве и Московской области убедительно просит быть бдительными и обо всех подозрительных фактах обращения к вам мошенников незамедлительно сообщать в правоохранительные органы

Подробнее: http://www.pfrf.ru/branches/moscow/news/~2018/05/03/158180