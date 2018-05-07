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ГУ Главное управление ПФР №1 по г. Москве и Московской области сообщает, что в Москве и Московской области участились случаи…
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ГУ Главное управление ПФР №1 по г. Москве и Московской области сообщает, что в Москве и Московской области участились случаи… 

Управа района Крюково 2 часа назад
Фото: Управа района Крюково
В связи с тем, что участились случаи мошеннических действий в отношении граждан, и в первую очередь — в отношении пенсионеров, напоминаем о том что сотрудники Пенсионного фонда РФ:
— не уполномочены посещать граждан, а также оказывать государственные услуги на дому (даже если на доске объявлений Вашего дома предварительно размещена информация о проходящем поквартирном обходе сотрудниками Пенсионного фонда),
— не проводят опросов на улице,
— не запрашивают по телефону персональные данные и реквизиты банковских карт,
— не сообщают по телефону о неожиданных денежных поступлениях.
Прием населения по вопросам пенсионного обеспечения граждан, а именно:
— получения и обмена СНИЛС,
— управления пенсионными накоплениями граждан,
— назначения и перерасчета пенсии,
— выбора способа доставки пенсии,
— участия в Программе государственного софинансирования пенсионных накоплений,
— получения сертификатов на материнских (семейный) капитал, и другим вопросам,
производится только в клиентских службах территориальных органов ПФР и строго по установленному графику.
Информацию графике приема граждан г. Зеленограда (г. Москва) и Солнечногорского муниципального района Московской области, а также о контактах с клиентским службами ГУ Главного управления ПФР №1 по г. Москве и Московской области можно узнать на официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации по адресу в сети Интернет:http://www.pfrf.ru/branches/moscow/contacts/ либо по телефонам «Горячей линии»:
— Отделения ПФР по г. Москве и Московской области в Москве: 8 (495) 987-09-09  — ГУ Главного управления ПФР №1 по г. Москве и Московской области
8 (499) 717-21-75  ГУ Главное управление ПФР №1 по г. Москве и Московской области убедительно просит быть бдительными и обо всех подозрительных фактах обращения к вам мошенников незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.
Подробнее: http://www.pfrf.ru/branches/moscow/news/~2018/05/03/158180
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